中評社香港12月3日電／日經新聞報導，在日本銀行（央行）加息概率急劇上升的情況下，日元買盤卻缺乏勢頭。市場預期的12月加息概率已上升至80%，但與加息概率為30%左右的11月中旬相比，日元匯率水準基本持平。政策利率上限是否為1%？市場看清日本銀行加息“極限”，這一局面與投機資金大舉拋售日元的2024年夏季十分相似。



“將對是否加息做出恰當判斷”，日本銀行總裁植田和男在12月1日的演講中如此表示，強烈暗示12月18～19日的金融政策決定會議可能加息。受這番言論的推動，日本銀行加息概率急劇上升，隔夜指數掉期利率（OIS）市場預期的12月加息概率在1日下午達到80%。



儘管如此，日元匯率卻反應遲鈍。11月18日的加息概率為近期最低的28%，當天的匯率在1美元兌155日元關口附近，而12月2日的匯率為1美元兌155.5日元至155.9日元，日元反而進一步走弱。



三井住友銀行市場營業部外匯交易組組長納谷巧指出：“市場猜測，即便加息一次，後續也很難再加息，這樣的預期產生了影響”。



日本銀行總裁植田和男曾表示，既不刺激也不抑制經濟的中性利率“分佈在1%～2.5%區間”。即便目前實施0.25%的新一輪加息，政策利率也衹有0.75%，仍低於中性利率，貨幣寬鬆環境將會持續。



問題在於是否加息至1%。前日本銀行理事、瑞穗研究技術（Mizuho Research & Technologies）執行經濟學家門間一夫指出：“如果將政策利率上調至1%，將達到日本銀行所說的中性利率下限，貨幣政策可能不再寬鬆，因此日本銀行很難加息”。



門間一夫指出，加息至1%需滿足經濟強勁到無需貨幣政策支撐、且存在物價上行風險的條件。但高市早苗政權的財政政策見效尚需時日，因此日本央行持續加息的條件短期內難以具備。



在持續加息難度較大的觀點蔓延之際，市場目光正聚焦於日本實際利率的低迷。三菱UFJ信託銀行資金外匯部市場營業課課長酒井基成表示：“投資者認為實際利率不會大幅轉為正值，當前處於可放心持續拋售日元的環境”。



此外，投機資金可能正在加速拋售日元。酒井基成關注的是10年期實際利率的日美利差，該利率通過長期利率減去盈虧平衡通膨率（BEI）計算得出。此前多數情況下，實際利率的日美利差與美元兌日元匯率一直聯動。近年中的例外是2024年夏季，當時投機資金的拋售行為尤為突出。



美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，2024年7月投機資金（非商業部門）的日元凈空頭部位膨脹至約17年來的最高水準。日元匯率一度跌至1美元兌161日元左右，創下約37年半以來的新低。目前因美國部分政府機構停擺，CFTC數據發佈延遲，投機資金動向難以看清，但“暗中湧動”可能正導致日元貶值。



如何遏制投機資金拋售日元？瑞穗研究與技術公司的門間一夫指出：“12月的會議上，植田總裁是否明確表示中性利率下限高於 1%，將成為關鍵”。



若能表明中性利率下限處於更高水準，日本央行的加息空間將擴大，並形成有效的制約。



日本政府的態度同樣重要。日本財務相片山皋月在12月2日內閣會議後的記者會上表示：“金融政策的具體手段應由日本央行決定”。 這看似對加息表示理解，但是否接受超過1%的政策利率尚不明確。瑞穗銀行首席市場經濟學家唐鐮大輔稱：“只要市場對1%以後的加息沒有信心，日元就不會升值”。



是日元拋售繼續，還是迎來日元買入契機？每位要人的發言都可能成為轉捩點。