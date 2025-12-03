富權：“八炯”造謠侮辱香港消防翻車人神共憤

中評社香港12月3日電／澳門新華澳報3日發表富權文章：“八炯”造謠侮辱香港消防翻車人神共憤。以下為文章內容。



造成重大人命財產損失的香港大埔宏福苑五級火警發生後，習近平主席高度重視，第一時間瞭解火災救援和人員傷亡等情況，指示相關部門迅速行動；中央港澳辦派出以副主任擔綱的工作組前往香港開展工作，夏寶龍主任在深圳協調內地尤其是廣東省支援香港救災善後工作；香港中聯辦成立應急專班支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷患救治、善後安撫等工作，努力把火災傷亡損失降到最低。香港特區行政長官李家超啟動緊急事故監察及支援中心，主持跨部門緊急會議協調救援，設立三個工作小組善後。香港全社會迅速凝聚共識、眾志成城；本地與內地企業、群眾踴躍捐輸、慷慨解囊，用源源不斷的應急裝備物資、一筆筆捐款等實際行動凝聚起“一方有難，八方支援”的暖流，展現出同舟共濟、守望相助的深厚情誼。



每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時也放大某些“反中亂港”分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂。他們泯滅人性、罔顧事實，散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨。為維護救災善後秩序，香港警方國安處拘捕了三名藉火災意圖煽動憎恨政府人士。



台灣地區也有“獨派”人員幸災樂禍，甚至是不惜造謠煽動。被大陸國台辦指控為“台獨”打手、幫凶，福建省泉州市公安局發布懸賞通告，徵集其違法線索的“八炯”（溫子渝），就於十一月二十七日亦即宏福苑五級火警發生的翌日，正值香港乃至國際社會關心宏福苑大火救災之際，在其個人YouTube頻道上向奮勇滅火的香港消防的身上大潑污水，更是惹發人神共憤。



“八炯”在YouTube頻道發片影片中，談及香港宏福苑大火時竟然聲稱，“最誇張的是，過了兩三個小時，衹有一輛消防車來，衹有一條水柱在打怪，後續才有其他水柱到場，而比起消防車，先到的更多的是鎮暴警察。”



當有台灣網友質問“八炯”，“鎮暴警察是哪來的？”“八炯”則貼出另外一張照片，說“除非你眼瞎，救火帶盾牌？”此話再引起爭議，有香港網友就說，那是普通警察，防暴警察不會帶這些裝備。

