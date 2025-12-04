“歷史哥”表示，廣州一直都是對外的門戶，有非常多國際商人來此，這次他會拍攝視頻並且直播，希望能讓更多台灣同胞看到大陸高速發展的真實面貌。(中評社記者攝) “歷史哥”初訪廣州，有很多“新發現”，他自己也成為被追訪的人物。(中評社記者攝) 中評社廣州12月4日電（記者 陳耀桂）台灣網紅“歷史哥”李易修這幾天正在廣州採訪直播，這是他第一次到訪廣州。從入住酒店的那一刻起，“歷史哥”就有很多“新發現”。



“歷史哥”入住的是廣州流花賓館。流花賓館非最高檔酒店，僅為四星級，但很有名氣。作為中國進出口商品交易會（廣交會）流花展館的配套接待設施，1972年4月由時任總理的周恩來批准興建，批款500萬元，當時被稱為“廣州三大外貿工程”之一。



“歷史哥”入住流花賓館7樓，窗口正對面是廣州火車站。拉開窗簾，入眼是“統一祖國 振興中華”八個大字。這是一個具有獨特歷史和政治意義的標誌，已經存在近40年了。1986年10月，“統一祖國 振興中華”安裝在火車站頂部，旨在呼應改革開放初期廣州作為中國大陸與港澳台及海外華人交流的門戶地位。該標語的設置突顯了廣州作為開放前沿城市的重要性，也體現了國家對統一的訴求。



“歷史哥”初訪廣州，主要是應邀參加以“灣區新質 羊城新彩”為主題的“2025年兩岸暨港澳·東南亞華文媒體廣州行”活動。2日下午，主辦方安排採訪“廣州城市規劃展覽中心”。官方介紹，此展覽中心是“一座承載廣州時代精神、城市品質的新地標”，乃“展現廣州城市規劃建設歷史、現在、未來的“城市文化客廳”和展示廣州城市之光的重要場所”。



“歷史哥”非常專注地聽導覽，不時指揮隨行直播人員拍這拍那。“歷史哥”從這裡瞭解到，廣州常住人口為1897.8萬，實時在穗人口2400萬，比全台灣人口2331萬人還多。“歷史哥”說，現在住台灣的已沒有那麼多人，很多人搬到大陸住了。



“廣州城市規劃展覽中心”位處廣州白雲新城（舊機場地段），就建在舊白雲機場的跑道上，白雲機場已搬到靠北邊的花都。展覽中心臨近已完成很多大型基建工程，包括廣州白雲站－－亞洲最大的火車站綜合樞紐之一，為粵港澳大灣區引人注目的“巨無霸”。到白雲站探營，“歷史哥”站在沙盤圖前細看很久，對數不清的高鐵線路匯集、路網布局很感興趣。



“歷史哥”說，廣東是孫中山先生革命的發源地、策源地之一，其革命思想和早期活動與廣東密切相關。尤其是廣州，有很多事物他想瞭解。另外，“歷史哥”對南越王墓也感興趣。南越王墓為南越國第二代君主趙眜（《史記》稱為趙胡）的陵墓。趙眜是南越國第一代君王趙佗之孫，號稱“南越文帝”，墓址位於廣州市越秀公園西側的小丘象崗山上，是全國重點文物保護單位。



李易修為高雄市人，是直播主、YouTuber、網絡名人、意見領袖、企業家。李易修在服兵役期間，因為被長官抽中進行歷史演說分析，表現出色，而獲得了“歷史哥”的稱號。後來，李易修創立YouTube頻道“高雄歷史哥”，結合歷史知識解析時事，累積了很強的網絡影響力。



“歷史哥”初訪廣州，有很多“新發現”，他自己也成為被追訪的人物。“歷史哥”在採訪中表示，從歷史看，廣州一直都是對外的門戶，有非常多國際商人來此，這次他會拍攝視頻並且直播，希望能讓更多台灣同胞看到大陸高速發展的真實面貌。“歷史哥”說，這也是對台灣“館長”陳之漢此前來大陸交流合作的呼應，希望能在兩岸交流上做更多事情。