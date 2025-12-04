快評：《台灣保證實施法案》保證不了什麼

中評社快評／美國白宮2日宣布，總統特朗普已簽署《台灣保證實施法案》。該法案要求國務院至少每五年審查和更新美台關係指導方針，“識別機會並規劃解除”對台關係紅線。外界解讀，此舉或為美台間更高級別的官方交流鋪平道路，但將觸碰中國大陸紅線，招來反制。



美國近年不斷通過涉台法案，包含強化台灣國際地位、解除美台交流限制、以及嚇阻中國大陸進攻台灣的法案等。今年5月，美國眾院甚至通過法案，指聯大2758決議不涉及“台灣主權”問題；10月22日，美參議院外委會通過連串法案，其中4項涉及台灣，包括簡化冗長對台軍售程序的“豪豬”法案，讓台灣享有與北約盟友同等的待遇。等等。



美國通過的每一項涉台法案，目標都指向強化美台關係，強化與台政治或軍事勾連，嚴重衝擊中美關係。《台灣保證實施法案》與過去的眾多法案一樣，違背一個中國原則和中美三個聯合公報，向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，勢將引發中方反應，視情況作出反制。



現實地看，在中方反擊之下，《台灣保證實施法案》保證不了什麼。就如此前美國無法藉通過各種法案強化台灣國際地位、無法藉通過法案否定聯大2758決議涉及“台灣主權”問題等一樣。這些法案不僅保證不了什麼，有朝一日甚至會成為台灣的勒索，成為“台獨”的催命符。



試問，華府真敢“識別機會並規劃解除”對台關係紅線嗎？別忘了3年前美國前眾議長佩洛西竄台的教訓。美國前國安顧問沙利文日前在哈佛大學錄制的一期播客節目中承認，佩洛西2022年8月訪問台灣，給台灣帶來的代價遠大於收益，台灣島周邊環境發生了實質性的、不可逆的變化。解放軍機艦藉由環島軍演全面跨越台灣“海峽中線”，一舉打破兩岸軍方長期存在的默契。



大陸外交部發言人林劍3日再次強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。



在中方強大的的決心和實力面前，《台灣保證實施法案》特朗普簽署了又如何，它保證不了什麼。