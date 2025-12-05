快評：高市須認清現實　敷衍搪塞過不了關

中評社快評／外電報導，日本首相高市早苗12月3日在參議院全體會議上援引《中日聯合聲明》，表示理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分的立場。外界分析認為高市已軟化立場，態度出現轉彎。中方則認為高市仍然只用“立場沒有變化”來敷衍搪塞，不能接受。



中國外交部發言人林劍昨天點出問題所在。林劍表示，據核實，有關報導不準確，高市本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。



林劍指出，既然高市稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心？



中方已表明立場、亮明態度，高市只用“立場沒有變化”來敷衍搪塞，中方是不接受的。中方的態度明確，日方必須切實反思糾錯，撤回錯誤言論。高市言論不吞回去，中方勢將持續極限施壓，包括經濟方面。



中國商務部新聞發言人何亞東4日在回應是否會採取必要措施反制日本時強調，中方已多次闡明嚴正立場，敦促日方立即糾正錯誤言行，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件；如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔。



面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市仍然只是用“立場沒有變化”來敷衍搪塞，是過不了關的。高市必須認清現實，及早給中方和國際社會一個交代。