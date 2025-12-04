啟德新盤年內成交2155宗　吸金300億

天璽·天上月中開售至今共沽約170夥。（大公報） 中評社香港12月4日電／香港新盤供應重鎮的啟德區，暫成今年含金量最高區份。美聯物業根據一手成交紀錄冊，啟德區新盤吸金能力冠絕全港，區內逾10個新盤及貨尾今年成交額逾300億元，成交量高達2155宗，稱霸全港一手最旺區份。



大公報報導，美聯物業分析師岑頌謙指出，啟德區今年錄得的2155宗新盤成交，主要來自天瀧、澐璟、啟德海灣及天璽·天系列等。



天璽·天再沽7夥 套9628萬



其中新鴻基地產（00016）旗下天璽·天昨日連沽7個單位，套現逾9628萬元。該7夥位於第1座的7至25樓A2、B3及B10室，實用面積449至482方呎，成交價介乎1220.168萬至1658.4萬元，呎價25315至36853元。該盤於上月中開售至今共沽約170夥，總成交金額逾32億元。



會德豐地產夥恒基地產（00012）、中國海外（00688）及新世界發展（00017）的啟德DOUBLE COAST Ⅰ，昨日連沽兩夥，分別為3座33樓L室及3座27樓G室，一房及開放式戶型，實用面積320及265方呎，成交價601.8萬元及468.5萬元，呎價18806及17679元。



岑頌謙表示，香港仔、鴨脷洲及黃竹坑區，今年首11個月一手成交金額錄約241.8億元，主要來自黃竹坑站滶晨、海盈山以及鴨脷洲凱玥等，貢獻約223.5億元，成為帶動區內吸金的動力來源。



大學閣三房戶7950萬成交



此外，華懋旗下西半山大學閣以招標形式售出第2座最後1夥，單位為12樓A室，實用面積1584方呎，三房一套間隔，成交價7950萬元，呎價50189元。



華懋集團銷售總監封海倫表示，大學閣今年共售8夥，套現逾6億元，全數為逾6000萬元大額成交，平均呎價約4.8萬元。有見第2座單位已全數沽清，集團將繼續採取惜售策略，同時保留部分單位作長線收租之用。



大學閣至今共售出52個單位，總成交金額約40.5億。