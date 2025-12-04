2025年最後一次“超級月亮”即將登場

2025年共有3次“超級月亮”出現，此次“XXXL號”月亮即為今年最後一次。 中評社香港12月4日電／據央視新聞消息，12月5日“超級月亮”即將再次登場。



2025年共有3次“超級月亮”出現，此次“XXXL號”月亮即為今年最後一次。天文愛好者們千萬別錯過！



什麼是“超級月亮”？



北京天文館高級工程師寇文介紹，“超級月亮”在天文上叫近地點滿月更準確。月亮是在一個橢圓軌道上圍繞太陽運轉，軌道上距離地球最近的那一點叫近地點，最遠的一點叫遠地點。



月亮在近地點時離我們最近，看起來也最大；



在遠地點時距離我們最遠，看起來也最小。



如果滿月正好位於近地點附近就會看起來又大又圓，就是所謂的“超級月亮”。



專家介紹，滿月大約是在12月5日早上7：14，而月亮過近地點的時間是在這之前大約12個小時，這是今年第二大的滿月，也可以算是一次“超級月亮”。



02



此次“超級月亮”與上次



有何不同？



上個月的5日晚上9點多，月相達到滿月，在這之後大概9個小時，這輪圓月通過了近地點，成為今年最大的近地滿月。



據天文學家的測算，兩次超級月亮的地月距離和視直徑差異都極小，因此從肉眼觀感來看，二者的大小、亮度幾乎沒有明顯區別，訓練有素的觀測者能感到不同滿月的大小。



此外，11月的超級月亮因是2025年滿月中距地球最近的一次，被定義為年度最大超級月亮，理論上其亮度會比12月的超級月亮有極其微弱的優勢，但這種亮度差遠超出人眼的感知範圍，衹有通過專業儀器測量才能精準區分。



03



“超級月亮”觀賞全攻略快收好



那麼，如果你想用肉眼收穫更佳的視覺體驗，掌握一些觀測技巧會更輕鬆，收好這份觀賞攻略，手把手教你打卡“超級月亮”。



最佳觀測時間



據介紹，12月5日7時14分，月球將呈現出最完美的圓形，但此時天色已亮，不適合賞月。因此，4日晚賞月最佳。



觀測地點及設備推薦



戶外觀賞“超級月亮”的最佳地點以視野開闊為前提，像遠離光污染的郊區山頂、鄉村田野或城市廣場，都能獲得較為黑暗的天空背景。城市中的高樓天台、觀光廳、公園內的制高點等也是不錯的選擇。此外，湖邊、江邊、海邊等也可觀賞“超級月亮”。需要提醒大家的是，受寒潮影響，我國多地氣溫將創下半年來新低，外出需注意添衣保暖。



此外，觀賞超級月亮無需攜帶任何設備，“XXXL號月亮”的亮度和大小僅憑肉眼觀賞便足夠震撼，尤其是它剛剛升起時。但如果有7至12倍的雙筒望遠鏡，便可以觀測到月球表面的主要環形山和月海結構。而更專業的天文望遠鏡則可以進一步觀測月球表面的更多細節，如輻射紋、撞擊坑邊緣的陰影等地貌。

