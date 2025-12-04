富權：民眾黨亂局VS“藍白合”破局？

中評社香港12月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：民眾黨亂局VS“藍白合”破局？以下為文章內容。



“鄭黃會”確定在二零二六年“九合一”選舉中實行“藍白合作”的餘音仍然繞樑，民眾黨主席黃國昌昨日就召開記者會宣布，正式徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。由於在國民黨方面，有“立委”吳宗憲及宜蘭縣議會議長張勝德都有意參選宜蘭縣長，在國民黨尚未進行內部協調下，民眾黨就徑自搶先宣布徵召人選，似乎是有悖“鄭黃會”所確定的“藍白合”協商程序，因而有媒體形容這是“藍白合”破局的前奏。



民眾黨似乎對此“有感”，黃國昌昨日在記者會上特意表示，在前日民眾黨選決會成員一致同意正式徵召陳琬惠參選二零二六年宜蘭縣長後，曾指派秘書長周榆修致電國民黨副主席李哲華，通告民眾黨的這項徵召決定，並表態未來仍將會秉持最大誠意跟善意，挑選最強競選團隊，雙方合作還是以政策理念跟願景為優先。縣市首長具體協調，民眾黨也會遵守承諾，而且不提“最後期限”。而陳琬惠本人於昨日在記者會上表示，民眾黨與國民黨的宜蘭縣長選舉，目前仍處在“兄弟登山，各自努力”階段，但雙方仍保有對話空間，也有既定的合作基礎。她表示，只要方法公平透明，雙方都願意遵守，就有整合的可能性。似乎仍然為未來仍有可能的“藍白合”留下可以迴旋的空間。



但畢竟民眾黨昨日搶先正式宣布徵召陳琬惠參選宜蘭縣長之前，是特意召開中央委員會全體會議討論通過的，就凸顯了“黨的意志”以及“儀式感”及“莊重性”，因而基本上已經關閉了在此基礎上討論“藍白合”的大門，除非是國民黨答允在全力支持陳琬惠的同時，同意委任吳宗憲及張勝德為副縣長。然而，吳宗憲是“立委”，出任一個“三線縣”的副縣長，無疑是“屈就”；而張勝德是縣議會議長，與其出任不受任期保障的副縣長，不如繼續參選縣議員並以其實力爭取連任有任期保障的議長。



其實，陳琬惠與國民黨有意參選宜蘭縣長的吳宗憲、張勝德，及民進黨已經宣布提名參選宜蘭縣長的宜蘭“信賴之友會”理事長林國漳相比，實力並非最強。尤其是在“單一名額”的宜蘭縣長選舉，她曾於二零二二年由民眾黨提名參選，但不敵競選連任的縣長林姿妙而落敗。現在林姿妙因為已經兩任而不能再次參選，但已經為國民黨在宜蘭縣的爭取繼續掌政奠下政治及組織基礎。及也是“單一名額”選舉的二零二四年“立委”選舉，在宜蘭縣選舉區參選而未能當選。陳琬惠的從政經驗，只是“不分區立委”，先是在二零一九年加入民眾黨後，被提名為二零二零年“立委”選舉的該黨“不分區立委”名單第九名候選人，但並未當選（民眾黨獲分配五席）。隨即擔任民眾黨“立法院”黨團主任。二零二二年雖然敗選宜蘭縣長，但因同黨“立委”高虹安當選新竹市市長辭去“不分區立委”，由她依序遞補“立委”職務。二零二四年參選宜蘭縣“立委”落敗後，同年三月接任民眾黨宜蘭縣黨部主任委員。

