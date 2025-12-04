馬航370航班客機搜尋緣何年底重啟？

中評社北京12月4日電／馬來西亞交通部3日發佈公告說，馬來西亞航空公司370航班客機殘骸搜尋工作將於本月30日重新啟動。馬方緣何在年底重啟搜尋工作？此次搜尋將如何進行？



緣何重啟



新華社報導，馬航370航班客機搜尋工作曾于今年上半年短暫重啟，但不到半個月就因天氣惡劣被迫暫停。



馬來西亞交通部長陸兆福3日對新華社記者說：“鋻於天氣條件逐漸轉好，根據此前計劃，如期重啟搜尋計劃。”



今年3月，馬來西亞內閣正式批准馬政府與水下探測公司“海洋無限”簽署服務協議，授權後者在印度洋南部開展搜尋馬航370航班客機殘骸的工作。4月，陸兆福宣佈，搜尋工作因天氣原因暫停，按計劃于年底重啟。



過往搜尋工作記錄顯示，此前參與搜救的澳大利亞方面也曾因4月印度洋南部多風暴與氣旋的惡劣天氣與複雜水文條件而被迫暫停搜尋工作。國際海洋科學領域期刊發佈的研究結果顯示，根據海洋觀測和氣象研究數據，印度洋南部在南半球的冬季風暴活動頻繁、浪高陡增，而每年12月至次年2月風浪相對減弱。



如何進行



自2014年客機失聯以來，馬航370航班客機疑似殘骸陸續在非洲東海岸及印度洋島嶼被發現，但始終未能鎖定主殘骸位置。歷次搜尋均因海況惡劣、資源受限等因素中斷。今年3月底的短暫作業並未發佈任何新發現。



馬來西亞交通部3日的公告說，“海洋無限”公司已向馬來西亞政府確認，將重啟為期55天的海底搜索行動，該行動將以間歇方式進行。搜索工作將在被評估為最有可能找到該飛機的特定區域展開，這符合馬來西亞政府與“海洋無限”于今年3月25日簽訂的服務協議。

