澤連斯基：烏談判代表團計劃再赴美會談

中評社北京12月4日電／烏克蘭總統澤連斯基3日在社交媒體發文說，烏克蘭談判代表團團長、烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫與烏武裝部隊總參謀長安德里·格納托夫當日將在布魯塞爾與多個歐洲國家的國家安全顧問舉行會晤。會晤結束後，烏方代表將籌備赴美與美國總統特朗普的代表進行新一輪會談。



新華社報導，澤連斯基表示，烏方將在會晤中向歐洲伙伴通報烏方所掌握的2日俄美會談情況，各方將討論歐洲在“必要安全架構”中的作用。



澤連斯基說，布魯塞爾會晤後，烏梅羅夫和格納托夫將籌備在美國與特朗普代表舉行會談。他表示，為了實現真正和平，烏方將一如既往建設性地開展工作。



2日，俄羅斯總統普京和美國中東問題特使威特科夫在克里姆林宮舉行會談。俄總統助理烏沙科夫當天表示，會談未達成解決烏克蘭問題的折中方案。烏沙科夫說，雙方重點討論了領土問題，領土問題不解決，危機也無法解決，未來還有很多工作要做，俄美雙方將繼續保持接觸。



11月下旬，美方就烏克蘭危機提出28點“和平計劃”。隨後，美烏歐代表在瑞士日內瓦舉行會談，對該方案進行大幅修改，但修改內容未公佈。11月30日，烏美代表團在美國舉行高級別會談，討論日內瓦會談修改後的協議文件。美國國務卿魯比奧說，雙方在日內瓦會談基礎上又取得一些進展，但“有更多工作需要做”。烏梅羅夫稱會談“艱難但富有成效”。