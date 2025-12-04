以軍空襲加沙南部　至少6人死亡

中評社北京12月4日電／以色列國防軍3日晚以巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）“明顯違反停火協議”為由，對加沙地帶南部發動報復性空襲。據巴勒斯坦媒體報導，至少6人死亡。



新華社報導，以軍發表聲明，稱空襲針對一名哈馬斯武裝人員，但沒有披露目標身份。據以色列《國土報》和巴勒斯坦媒體報導，一架以色列無人機朝汗尤尼斯市一處流離失所者帳篷營地發射4枚導彈，導致包括兩名兒童在內6人死亡。暫無法確認以軍試圖刺殺的那名哈馬斯高級指揮官是否死亡。



以軍在早前一份聲明中說，當天早些時候在拉法市以方控制區，以軍一支偵察分隊在行動中遭遇數名從地道中冒出的巴方武裝人員。以軍初步調查顯示，一名武裝人員向一輛趕來增援的裝甲運兵車發射一枚火箭彈，造成5名以軍士兵受傷，其中一人傷勢嚴重。以軍士兵開火，打死一名武裝人員，發射火箭彈的那名武裝人員受傷，逃回地道。以軍正在展開搜捕。



內塔尼亞胡當天發表聲明說，哈馬斯“繼續違反停火協議並襲擊以軍部隊”。他說，以色列的政策明確，“不會容忍對以軍士兵的任何攻擊，並將作出相應回應”。



據以軍評估，覆蓋拉法市東部的以方控制區內仍有數十名哈馬斯武裝人員被困在地道內。據以色列媒體早前報導，以色列經斡旋方向哈馬斯提議，只要這些武裝人員投降並同意被轉移至以方監獄，以方就允許他們離開地道。提議提出後，這些武裝人員並未投降，還試圖逃離地道或襲擊以軍。



此前，埃及提議，這支哈馬斯“孤軍”向埃方繳械、告知地道具體位置以便拆毀，作為交換，以色列允許他們安全離開。但以色列拒絕放行。哈馬斯表示，已經與這些藏身拉法市地道中的武裝人員失去了聯繫。



加沙停火第一階段協議生效以來，以色列多次以哈馬斯違反停火協議為由發動襲擊，哈馬斯則否認這一指責，並指認以色列“有計劃”地違反停火協議。目前，雙方能否以及何時進入停火第二階段談判尚存變數。