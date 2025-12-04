外交部：高市早苗敷衍搪塞，中方絕不接受

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京12月4日電（記者 海涵）就高市早苗最新涉台表態，外交部發言人林劍12月4日在例行記者會上指出，中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。



有記者提問，有媒體報導稱，12月3日，日本首相高市早苗在參議院全體會議上援引《中日聯合聲明》，表示“理解和尊重”中國政府關於“台灣是中國領土不可分割的一部分”的立場。中方對此有何評論？



林劍指出，據核實，有關報導不準確。高市首相本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。



林劍重申，中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。他強調，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。



林劍說，既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代。