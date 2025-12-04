也門政府控制區一處要地被地方勢力佔領

中評社北京12月4日電／位於也門政府控制區的東部哈德拉毛省第二大城市賽文3日遭地方勢力南方過渡委員會旗下武裝控制，佔領過程幾乎未遭抵抗。



哈德拉毛省一名政府部門負責人告訴新華社記者，南方過渡委員會旗下武裝當天控制賽文市，包括共和宮、賽文國際機場、第一軍區司令部以及市內所有政府設施。



這名不願公開姓名的官員表示，南方過渡委員會武裝突破了政府軍第一軍區在市區外的防線，在政府軍撤離後進入市區。此後未遭到第一軍區或賽文市安全部門任何猛烈抵抗。



他說，南方過渡委員會近期還在相鄰的舍卜沃省和馬里卜省之間的沙漠地帶擴大了軍事存在。



當地居民告訴新華社記者，在市區看到南方過渡委員會的軍車，其武裝目前進駐所有政府機構，並在市區及其所有出入口設立多個檢查站。



南方過渡委員會旗下武裝發言人證實，其部隊已迅速奪取賽文市。也門政府軍方面眼下未作回應。



自2014年以來，也門胡塞武裝逐步控制該國北部和西北部，包括首都薩那及其周邊高地、荷台達省等若干紅海沿岸省份；也門南部、東部則多派系並存，國際承認的也門政府在部分港口和城市保持影響，南方過渡委員會及若干地方武裝在亞丁省及一些南部沿海地區擁有實權。



南方過渡委員會成立於2017年5月，旨在實現也門南部地區的自決權和最終獨立。該組織儘管自2022年起加入沙特阿拉伯主導的多國聯軍，打擊胡塞武裝，且加入也門政府行政機構總統領導委員會，但仍然堅持要求實現南部地區的“主權”。這導致其與也門政府在權力分配和資源控制問題上屢次發生衝突。



總統領導委員會名義上是一個聯合領導機構，代表也門政府、南方過渡委員會以及多個武裝勢力，實際上是一個協調反胡塞各方勢力的鬆散聯盟。