外交部：希望加沙停火協議得到切實執行
http://www.CRNTT.com
2025-12-04 16:15:39
外交部發言人林劍（中評社 海涵攝）
中評社北京12月4日電（記者 海涵）據報導，以色列已經對軍事停火線外的加沙城市中心避難所等發動了襲擊，造成了多人傷亡。外交部發言人林劍12月4日在例行記者會上就此應詢表示，目前加沙的局勢仍然十分脆弱，中方希望加沙停火協議得到切實執行，有效地緩解人道危機，盡早地恢復地區和平穩定。
