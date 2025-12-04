廣西壯族自治區政府原主席藍天立被雙開

中評社北京12月4日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央委員，廣西壯族自治區黨委原副書記、自治區政府原主席藍天立嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



新華社報導，經查，藍天立喪失理想信念，背棄初心使命，違背新發展理念和高質量發展要求，貫徹落實黨中央重大決策部署打折扣、搞變通，喪失黨性原則，在黨內搞拉幫結派，培植個人勢力，搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規接受宴請；違反組織原則，違規選拔任用幹部；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金；家風不正，對家人失管失教；目無法紀，貪婪無度，利用職務便利為他人在工程項目承攬、幹部選拔任用等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



藍天立嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予藍天立開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、廣西壯族自治區第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。