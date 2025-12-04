“群聊門”又被翻出　美防長爭議不斷

中評社北京12月4日電／美國國防部長赫格塞思今年3月通過社交軟件“信號”群聊發送有關美國計劃在也門發動打擊細節一事又有“新料”。知情人士3日披露，五角大樓日前提交的一份內部調查認定，赫格塞思使用個人設備傳遞如此敏感的信息，可能將當時準備行動的美軍置於險境。



新華社報導，赫格塞思眼下正因下令二次打擊一艘已遭導彈命中的所謂“運毒船”而飽受批評。



絕不承認洩密



美國國防部監察長在2日提交的一份報告中認定，國防部長赫格塞思今年3月通過社交軟件“信號”的群聊傳遞有關美國計劃在也門發動打擊的細節，可能存在洩露機密信息的風險。



根據報告，赫格塞思發出的文件是一個被美國中央司令部標記為“機密/不向外國人提供”的計劃文件，這意味著該文件不得向任何外國公民透露。監察機構認為，赫格塞思在“加密但非機密”的“信號”軟件上分享這些作戰細節可能會危及準備行動的美軍。赫格塞思使用個人設備處理公務，違反了國防部政策。



美國防部首席發言人肖恩·帕內爾在回應媒體時說，報告說明“沒有機密信息被共享”，“此事已經解決，案件已結”。



據報導，這份報告已於2日晚提交美國國會相關委員會，並定於4日公開發布。



赫格塞思一直否認洩密。根據路透社說法，作為國防部長，他有權認定哪些文件涉密、哪些不涉密。赫格塞思辯解稱，他在群聊里發布的內容都是經過解密的信息且不會危及美軍行動。知情人士說，赫格塞思拒絕接受國防部監察長的口頭質詢，而是用一份書面聲明“打發”對方，而且不願意提供全部聊天記錄。報告所依據的證據全部是美國《大西洋》月刊所刊群聊截屏。

