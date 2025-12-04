日2025年出生人數創新低　跌破70萬人

中評社香港12月4日電／日經新聞報導，預計2025年在日本出生的日本兒童人數將比上年減少3.0%，降至66.5萬人左右。連續2年跌破70萬人，創歷史新低。日本還看不到扭轉少子化的道路。



日本綜合研究所的首席研究員藤波匠根據截至2025年11月公佈的人口動態統計進行了估算。出生人數將跌至有可比數據的1899年以來的最低水準。自“團塊次代”（1971～1974年的第二波嬰兒潮時期出生的人群）陸續超過生育適齡期的2016年以來，日本的出生人數連續10年減少。



出生人數的減少率將從2022~2024年的5%區間縮小至3%區間。藤波指出“這仍是一個嚴重的降幅。年輕人的生育意願很低，結了婚也不生孩子的夫妻正在增加”。



日本的結婚數預計與上年持平，為48.5萬對。在結婚數受新冠疫情影響而大幅減少之後，在2024年時隔1年增加。2025年的結婚人數看似停止下降，但能否支撐未來的出生人數尚不明朗。



日本國立社會保障與人口問題研究所在2023年發佈的未來人口推算曾預測，2025年出生人數按基準情景下的中位推算為74.9萬人。當時預測降至66萬人區間要到2041年，但實際上大幅提前。



此次的估算數值接近日本國立社會保障與人口問題研究所當時的低位推算（65.8萬人）。