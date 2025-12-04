習近平同法國總統馬克龍舉行會談

習近平夫婦與馬克龍夫婦合影（圖片來源：新華社） 中評社北京12月4日電／據新華社報導，2025年12月4日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的法國總統馬克龍舉行會談。



習近平指出，中法都是有遠見、有擔當的獨立自主大國，是推動世界多極化、促進人類團結合作的建設性力量。當前，百年變局加速演進，人類又一次站在何去何從的十字路口。中法兩國應當展現責任擔當，高舉多邊主義旗幟，堅定站在歷史正確一邊。中方願同法方一道，始終從兩國人民根本利益和國際社會長遠利益出發，堅持平等對話、開放合作，讓中法全面戰略夥伴關係在“新甲子”走得更穩更好，充分彰顯其戰略價值，為推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化作出新的貢獻。



習近平強調，無論外部環境如何變化，中法兩國都應當始終展現大國的戰略眼光和獨立自主，在彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，維護好中法關係的政治基礎。中共二十屆四中全會審議通過“十五五”規劃建議，為未來5年中國發展擘畫藍圖，也向世界提供了一份“機遇清單”。中法兩國要抓住機遇，拓展合作空間，鞏固航空、航天、核能等傳統領域合作，挖掘綠色經濟、數字經濟、生物醫藥、人工智能、新能源等領域合作潛力。中方願進口更多法國優質產品，歡迎更多法國企業來華發展，也希望法方為中國企業提供公平環境和穩定預期。中法兩國人民有著天然親近感，要深化文化、教育、科技、地方等領域交流合作，續寫人文交流精彩篇章。



習近平強調，當今世界很不太平，熱點問題多點爆發、複雜難解。中法同為聯合國創始成員國和安理會常任理事國，應當踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，就政治解決爭端、促進世界和平穩定加強溝通和協作，推動改革完善全球治理。當前，世界存在南北發展不平衡、發展中國家在國際金融機構中代表性不足等很多不平衡問題，各國應當共擔責任、協調行動，攜手推動全球經濟治理更加公平、公正、合理。中歐50年來的交往合作互利共贏、成就彼此。各國產供鏈深度互嵌，開放合作帶來機遇發展，“脫鈎斷鏈”意味著自我封閉。保護主義不能解決世界產業結構調整的問題，反而將惡化國際貿易環境。中歐雙方應該堅持夥伴關係定位，秉持開放態度推進合作，確保中歐關係沿著獨立自主、合作共贏的正確軌道發展。



馬克龍表示，法中保持密切高層交往，始終相互信任、相互尊重。法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略夥伴關係。法方樂見中國經濟蓬勃發展，堅持開放合作，為世界帶來更多機遇，願同中方促進相互投資，加強經貿、可再生能源等領域合作，促進友好文化交流。法方歡迎中國企業更多赴法投資，願提供公平、非歧視營商環境。法方致力於推動歐中關係健康穩定發展，認為歐中應堅持對話合作，歐洲應實現戰略自主。面對世界地緣形勢不穩、多邊秩序受到衝擊，法中合作更顯重要，不可或缺。法方完全贊同習近平主席有關改革完善全球治理、推動全球經濟更加平衡的意見，願同中方加強協調，共擔大國責任、堅持多邊主義，加強在應對氣候變化、保護生物多樣性、人工智能治理等領域合作，為促進世界和平與繁榮作出貢獻。



兩國元首就烏克蘭危機交換意見。習近平指出，中方支持一切有利於和平的努力，將繼續以自己的方式為危機政治解決發揮建設性作用。中方支持歐洲國家發揮應有作用，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。