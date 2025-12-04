商務部：若日方一意孤行　中方將採取必要措施

中評社北京12月4日電／中國商務部新聞發言人何亞東4日表示，如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔。



新華社報導，商務部當天舉行例行新聞發佈會。有記者問：此前，中方表示可能採取必要措施反制日本，請問能否具體介紹一下？近期，受中日關係變化的影響，許多日本企業正在考慮縮減在華業務，商務部對此有何評論？另外，對於中國來說，日本企業的在華投資是否依然重要？



何亞東表示，關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已多次闡明嚴正立場，敦促日方立即糾正錯誤言行，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件。如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔。



“近期，日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，嚴重破壞了中日關係的政治基礎，日方對此負有不可推卸的責任。”何亞東說。



談及日企在華投資，何亞東表示，中國是全球第二大消費市場，蘊含著巨大投資和消費潛力；同時，中國致力於高質量發展，綠色化、數字化、智能化轉型加快推進，產業配套能力強，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景。中國始終是外商理想、安全、有為的投資目的地，包括日資企業在內的跨國公司都表示看好中國市場。今年以來，中國新設立外商投資企業數量5.4萬家，同比增長14.7%。



何亞東強調，中國始終堅持對外開放的基本國策，中共二十屆四中全會作出“積極擴大自主開放”“拓展雙向投資合作空間”等系列部署。“我們歡迎各國投資者來華投資興業，共享中國發展機遇。”