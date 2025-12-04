習近平出席中法企業家委員會會議並致辭

國家主席習近平在北京同法國總統馬克龍共同出席中法企業家委員會第七次會議閉幕式並致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月4日電/據新華社報導，12月4日中午，國家主席習近平在北京同法國總統馬克龍共同出席中法企業家委員會第七次會議閉幕式並致辭。



習近平指出，今年是中法關係“新甲子”的開局之年。兩國經貿合作領域不斷拓展、韌性不斷增強。前10個月，雙邊貿易額達到687.5億美元，雙向投資額累計超過270億美元。雙方要秉持建交初心，抓住機遇、深化合作，推動兩國關係行穩致遠，共同譜寫中法合作更加美好的篇章，以中法關係的穩定性應對當今世界的不確定性。



一是不斷拓展雙邊經貿合作新領域。中方視法方為重要的、不可或缺的經貿合作夥伴，歡迎法方積極參與中國式現代化進程，支持有實力、有意願的中方企業赴法投資興業。雙方要挖掘人工智能、綠色和數字經濟、生物醫藥、銀發經濟等新興領域合作潛力，持續推動產業鏈供應鏈開放合作，為兩國企業提供公平、透明、非歧視、可預期的營商環境。



二是繼續推動中歐互利合作新發展。今年是中歐建交50周年。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，完全能夠在發展中實現動態平衡。相互依賴不是風險，利益交融不是威脅。中法雙方要推動中歐堅持全面戰略夥伴關係定位，共創中歐關係更加光明的下一個50年。



三是共同為改革完善全球治理作出新貢獻。今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年。為了推動構建更加公正合理的全球治理體系，繼全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議後，今年9月我提出全球治理倡議。中法兩國要踐行真正的多邊主義，共同維護聯合國地位和權威，維護以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，為改革完善全球治理貢獻正能量。



習近平強調，中共二十屆四中全會審議通過了“十五五”規劃建議。中國將全面推進中國式現代化，擴大高水平對外開放。歡迎法國企業家繼續共享中國發展紅利。



中法兩國政府、企業等各界代表約150人參加閉幕式。



王毅參加上述活動。