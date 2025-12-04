習近平同法國總統馬克龍共同會見記者

中法領導人握手（圖片來源：外交部） 中評社北京12月4日電/據新華社消息，2025年12月4日上午，國家主席習近平同法國總統馬克龍會談後共同會見記者。



習近平指出，歡迎馬克龍總統對中國進行第四次國事訪問。我們進行了友好坦誠、富有成果的會談。雙方一致認為，中法同為獨立自主大國，面對當前變亂交織的國際形勢，應當高舉多邊主義旗幟，堅持平等對話、開放合作，充分彰顯中法全面戰略夥伴關係的戰略價值和世界影響，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。我們一致同意做好以下4個方面工作：



一是增進政治互信。無論外部環境如何變化，始終展現大國的獨立自主和戰略眼光，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持。



二是拓展務實合作。鞏固航空、航天、核能等傳統領域合作，拓展綠色經濟、數字經濟、生物醫藥、人工智能等新興領域合作。推動雙邊經貿關係平衡發展，擴大雙向投資，為兩國企業提供公平、透明、非歧視、可預期的營商環境。



三是促進人文交流。在去年成功舉辦文化旅遊年的基礎上，深化文化、教育、科技、地方等領域交流合作，開展新一輪大熊貓保護合作。四是推動改革完善全球治理。加強戰略溝通和協作，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。



習近平指出，當今世界很不太平，國際政治紛爭和衝突多點爆發、複雜難解。關於烏克蘭危機問題，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方通過對話談判達成公平、持久、有約束力並被當事各方所接受的和平協議。中方將繼續為危機政治解決發揮建設性作用，同時堅決反對任何不負責任的甩鍋、抹黑行為。中法雙方將共同努力，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。中方將向巴勒斯坦提供1億美元援助，用於緩解加沙人道主義危機，支持加沙恢復與重建。



習近平強調，對外開放是中國的基本國策，中國開放的大門只會越開越大。“十五五”期間，中國將以全面深化改革推動高質量發展，深入實施擴大內需戰略，擴大市場准入和開放領域，還將引導產業鏈供應鏈合理有序跨境布局。這將為中法務實合作和中法關係發展開辟更廣闊空間。中國願同法國一道，共促發展、共築和平、共贏未來，朝著構建人類命運共同體方向不斷邁進。



王毅出席上述活動。