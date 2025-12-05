12月4日外交部例行記者會全文

外交部例行記者現場（中評社 海涵攝） 中評社北京12月5日電（記者 海涵）外交部發言人林劍12月4日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：有媒體報導稱，12月3日，日本首相高市早苗在參議院全體會議上援引《中日聯合聲明》，表示“理解和尊重”中國政府關於“台灣是中國領土不可分割的一部分”的立場。請問中方對此有何評論？



林劍：據核實，有關報導不準確。高市首相本人只提及“日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化”。僅此而已。



中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市首相仍然只是用“立場沒有變化”來敷衍搪塞，中方對此不能接受。



既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確、完整重申1972年《中日聯合聲明》所述內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有承諾和法律義務呢？這背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代。



俄新社記者：今天是“反對單邊強制措施國際日”。近年來，有許多國家頻繁採用單邊措施，包括對俄羅斯、中國、伊朗等實施經濟制裁。持續使用此類措施會對全球經濟造成什麼風險？