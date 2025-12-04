美國務卿罕見缺席北約外長會　裂痕進一步暴露

中評社北京12月4日電／北約外長會3日在比利時首都布魯塞爾舉行，會議聚焦北約如何繼續軍事援助烏克蘭等議題。美國國務卿魯比奧缺席此次會議，引發外界關注。



新華社報導，分析人士指出，在美國近期“越過”歐洲推動俄烏“和平計劃”之際，魯比奧的缺席再度體現美國對北約及歐洲盟友的漠視，恐進一步加深歐洲對美國的不信任。與此同時，北約內部在對烏軍援分攤、軍工利益分配等方面也暴露出多重分歧，內部矛盾凸顯。



罕見缺席加劇焦慮



北約通常每年舉行兩次正式外長會。據美國媒體報導，這是20多年來美國國務卿首次缺席北約外長級會議，魯比奧的缺席被外界視為“罕見”“不同尋常”。



北約將魯比奧的缺席歸因于“日程安排衝突”。會議召開前，北約秘書長呂特對媒體表示，魯比奧“公務繁忙”，“理解他無法出席”。美媒引述一名美國國務院高級官員的話說，魯比奧已與北約盟友舉行數十次會晤，“指望他出席每一次會議不切實際”。



代替魯比奧出席外長會的是常務副國務卿克里斯托弗·蘭多。蘭多被視為“北約懷疑論者”，他曾公開質疑北約存在的必要性，稱北約“在為自身存在尋找理由”。



在美國的歐洲盟友眼中，北約是戰後跨大西洋伙伴關係的核心支柱。但美國特朗普政府今年上台以來，多次開展“越頂外交”，在烏克蘭危機談判等議題上繞開歐洲，引發歐洲盟友不滿和不安。有分析認為，魯比奧缺席此次北約外長會恐進一步加劇歐洲盟友對“被邊緣化”的焦慮及對美國的不信任。

