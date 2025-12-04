日本最早2026年度成立國家情報局

中評社香港12月4日電／日經新聞報導，為了強化情報收集和分析職能，日本政府和執政黨計劃最早2026年度成立“國家情報局”。國家情報局將起到把日本各省廳收集的情報匯總至首相官邸的指揮中心作用。將在2026年的例行國會上提交相關法案。



預計法案的核心內容為：（1）把設在內閣官房的內閣情報調查室（簡稱：內調）升級為國家情報局、（2）新設國家情報局局長職務、（3）設立由首相等人參加的國家情報會議。



國家情報局的定位與作為外交和國家安全保障領域政策指揮中心的國家安全保障局（NSS）同級。將在日本首相官邸的主導下致力於強化情報體制。



著手創設國家情報局的背後原因是，日本國內要求對從事間諜活動的外國勢力等採取應對措施的呼聲高漲。需要應對的課題包括關切國家通過網路擴散虛假錯誤資訊、干預選舉等多個方面。



日本需要強化情報指揮中心的作用，把負責情報收集與分析的各省廳的機構集中起來進行統籌管理。



首先需要採取的舉措是強化內閣情報調查室的體制。構建起由國家安全保障局（NSS）負責外交和安保政策、由國家情報局發揮情報部門指揮中心作用的體制。日本國家情報局將由新設的局長來指揮。



日本的國家安全保障局是國家安全保障會議（NSC）的秘書處。以首相為首的NSC負責審議安保領域的重要政策。今後將同樣設立國家情報會議，設想收集首相確定政策所需要的相關情報。