社評：以標準之橋連兩岸之心

今年四月在平潭就曾經舉辦“兩岸職業標準共通研討會”。 中評社香港12月4日電（評論員 楊流昌）近日，福建省人大常委會審議通過《福建省促進兩岸標準共通條例》，這部全國首部專門規範兩岸標準共通的省級地方性法規，在兩岸融合發展進程中鐫刻下新的座標。從早期台商投資區“參照執行”的摸索，到ECFA框架下貿易便利化安排，再到如今地方立法的制度性突破，兩岸標準共通的三十年探索，始終與祖國統一進程同頻共振。這部條例的出臺，不僅是對過往經驗的系統總結，更是構建“兩岸命運共同體”的一次關鍵落子。



從“各自表述”到“共同語言”：標準共通的三十年探索



上世紀90年代，隨著台資企業大規模登岸大陸，技術標準差異成為制約發展的隱形壁壘。1993年廈門率先設立台商投資區，允許台企“參照台灣標準生產”，這種“雙軌並行”的探索，開啟了兩岸標準對接的破冰之旅。2008年兩岸簽署ECFA後，《海峽兩岸經濟合作框架協議》及其後續協議中，涉及標準檢驗認證的內容占比超過30%，食品安全、電子電器等領域的標準互認取得實質性進展。



2018年《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（31條惠台措施）明確提出推動兩岸標準對接合作，作為與台灣一水相連的親鄰，福建先後發佈兩批179項兩岸共通標準目錄。從茶葉加工到積成電路封裝，從養老服務到建築工程，這些標準如同無形的紐帶，讓兩岸產業合作從“物理疊加”走向“化學融合”。資料顯示，2022年閩台貿易額突破千億元大關，其中採用共通標準的產品占比顯著提升，標準共通已成為兩岸經貿往來的“潤滑劑”。

