兩岸媒體見證羊城“智變”

“2025兩岸暨港澳·東南亞華文媒體廣州行”媒體記者參訪廣州高新科技企業。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京12月5日電／據中國台灣網報導，當祖國北疆紛紛進入凜冬，嶺南大地依舊綠意盎然。在這片湧動著生機的熱土上，一場以“智”為核的變革正在上演：無人駕駛載人航空器躍然升空、新能源汽車自主泊車、智能清掃機器人將垃圾打包……科技創新成為廣州經濟發展的基因密碼，讓這座2200多年的“老城市”，持續煥發“新活力”。



12月3日，“2025兩岸暨港澳·東南亞華文媒體廣州行”媒體記者走進廣州多家高新科技企業，通過實地探訪、深度體驗，切身感受廣州澎湃的科創動能與強勁的發展脈搏。



空中巴士：讓立體交通網“加速度”



隨著技術和場景的完善，低空經濟正從規則走向現實，推動城市交通網絡的變革。



“我們希望，未來乘坐航空器就像坐網約車專車一樣，大家都可以體驗”。在全球首個獲得中國民航局頒髮型號合格證、生產許可證和標準適航證的無人駕駛載人航空器——EH216－S前，億航智能副總裁賀天星向媒體記者描述低空出行的未來願景。



這款由億航智能自主研發的產品，最大航程30公里，最大時速可達130公里／小時，僅需十幾分鐘，便能完成從城區到郊區的“空中通勤”。



“過往我們曾在電影上看過一些對‘科技世界’的想象，未來如果它真的能夠成熟地應用在城際運輸，我覺得會方便很多。”登上用於城際飛行的VT－35無人駕駛載人航空器，台灣東森電視台記者劉依晴注意到，這款產品最大航程約200公里，正好可以從台中飛到高雄。坐在艙內，她期待未來能夠來一場空中旅行。

