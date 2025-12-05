第十一屆海峽兩岸五顯大帝文化交流大會舉行

大會現場（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京12月5日電／據中國台灣網報導，11月30日，第十一屆海峽兩岸五顯大帝文化交流大會在福建省漳州市詔安縣霞葛鎮五通宮舉行。漳州市台聯副會長盧芸藝以及詔安縣委統戰部、詔安縣委台辦、詔安縣台聯、詔安縣霞葛鎮人民政府等有關單位負責同志出席活動。



本屆大會以“緣系五顯·融合兩岸”為主題，吸引兩岸宮廟代表、專家學者及信眾近300人參與，共探五顯大帝文化的傳承與發展，共促兩岸文化的交流與融合。



五顯大帝是兩岸同胞共同尊崇的民間信仰，詔安縣霞葛鎮五通宮作為台灣多座五顯大帝宮廟的祖庭，始建於明代，距今逾六百年歷史，現為福建省重點文物保護單位、漳州市對台交流重點宮廟。



大會期間，台灣部分宮廟向詔安五通宮贈送牌匾，共同為兩岸同胞祈福；詔安五通宮理事長黃建堯將大會會旗交予下一屆活動主辦方代表——台灣彰化五通宮主委游博程，標誌著兩岸五顯大帝文化交流的持續深化。



隨後，還召開了五顯大帝文化交流座談會，與會代表圍繞五顯大帝文化的保護與傳承展開深入討論。台灣地區前民意代表陳朝容表示，詔台兩地淵源深厚，今日兩岸信眾共聚祖庭，同祈國泰民安、交流共融，意義深遠。南京世鋒股份有限公司董事長黃立家建議，依托五顯大帝文化為紐帶，推動兩岸在傳統醫藥文化和康養旅遊等領域的合作，助力詔台融合發展。