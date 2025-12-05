2025企業家博鰲論壇聚焦十五五新機遇

2025企業家博鰲論壇主論壇現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月5日電／據新華網報導，12月4日，以“鏈接全球，引領未來：‘十五五’新機遇”為主題的2025企業家博鰲論壇主論壇在海南省瓊海市博鰲鎮舉行。



新華通訊社社長傅華在致辭中表示，在以習近平同志為核心的黨中央科學擘畫和堅強領導下，海南積極對標世界最高水平的開放形態，自貿港全島封關運作進入倒計時，全球資源、企業加速匯聚，企業家在這樣的歷史時刻齊聚博鰲，圍繞“‘十五五’新機遇”共商發展、共謀未來，正當其時。站在新的歷史起點，廣大企業應深耕實體經濟，堅持創新驅動，加快綠色轉型，發揚開拓進取、開放創新、堅韌不拔的企業家精神，勇於在更廣闊空間整合資源、開拓市場，堅定做中國特色社會主義的建設者、中國式現代化的促進者。新華社是中國經濟破浪前行的記錄者，也是中國企業砥礪奮進的同行者，將更加堅定講好新時代中國企業開拓創新的精彩故事，展現中國企業破局圖強的堅韌品格，積極穩定預期，匯聚強大信心。



海南省委書記馮飛在致辭中表示，自2016年起，新華社攜手海南連續舉辦十屆“企業家博鰲論壇”，為國內外企業家搭建了碰撞思想、深化合作的高端平台。本屆論壇主題是“鏈接全球，引領未來：‘十五五’新機遇”，這與海南自貿港發展方向高度契合。今年12月18日，海南自貿港將正式啟動全島封關運作，這是我國堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。選擇海南就意味著選擇機遇，投資海南就意味著投資未來。海南將全力營造一流營商環境，高效做好各類要素保障，讓企業家在海南投資放心、發展安心、生活舒心。



本屆論壇從12月2日持續至12月5日，由新華社品牌工作辦公室、新華網和新華社海南分社主辦。