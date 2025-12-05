港投首發年報　去年投資收入23億

中評社香港12月5日電／大公報報導，港投公司昨發表自2022年成立以來的首份年度報告。截至2025年10月底，港投公司已投資超過150個項目，涵蓋硬科技、生命科技及新能源與綠色科技三大重點賽道，以及相關的應用領域。在已投資項目當中，2家企業已經在港上市，另有10餘家企業已於今年提交或計劃提交在港上市申請。而截至2024年年底，港投公司已投入項目的資金，佔初始資金（620億）規模少於五分之一，投資收入已錄得23億元。



根據年報，截至2024年年底，港投公司資產總額為640.07億元，年度營運利潤22.52億元，主要來自23.45億元的投資收入。投資已產生了顯著的“以資匯資”槓桿效應。報告指出，港投公司每投入1元，便能帶動超過6元的市場長期資金共同投資，顯示作為催化劑的角色獲得市場認可。



陳茂波：助研究成果轉化落地



在投資策略上，港投公司聚焦硬科技、生命科技，以及新能源／綠色科技三大重點領域。截至2024年年底，在已投入投資項目中，三者佔比分別為71%、13%及11%。若按地域劃分，內地佔比62%，其次為香港34%，其他佔4%；階段方面，69%項目處增長期，21%為成熟期，10%為早期。



財政司司長兼港投主席陳茂波在年報中指出，港投公司是特區政府的耐心資本投資平台，肩負著提升本港經濟活力及長遠競爭力，並爭取財務回報的雙重使命。他表示，港投公司通過不同渠道及投資由本地大學培育或與本地大學相關的項目，助力將前沿研究成果轉化為實質落地的解決方案，惠及本地經濟及社會。



對達標企業將追加投資



港投公司行政總裁陳家齊透露，截至2024年年底，已投入項目的資金佔初始資金規模少於五分之一，已錄得23億元投資收入，2025年進一步深耕和推進，包括按原定計劃，對達到發展和表現標準的企業，投入更多資金，例如領投新的投資輪，助力這些企業把握市場機遇“出海”。



陳家齊表示，港投公司以“全球視野，重塑香港新想像”為軸心，以“5Cs”為導向。“投資＋”代表公司以專業機構投資者的身份，發掘、開拓、分析、落實、監察及退出項目。



陳家齊表示，在“5Cs”導向的引領下，公司專注把握（Capturing）未來增長趨勢、創造（Creating）實體經濟價值、連通（Connecting）國際資本、培育（Cultivating）新一代人才，以及搭建（Curating）對本港具戰略意義的合作夥伴關係。她指出，港投公司成立以來，見證著經濟與科技活動日益蓬勃，資金與人才加速流向內地及香港。