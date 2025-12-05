摩根資管料美減息提速　加大財政刺激

中評社香港12月5日電／市場憧憬美國進一步減息，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰預計，聯儲局將在月內減息0.25厘，明年上半年再減息兩次，合計0.5厘。他又指，聯儲局新任主席或較鮑威爾更為“鴿派”，明年下半年履職後不排除進一步減息。



明年上半年股票宜佔六成



據大公報報導，許長泰提到，聯儲局減息短期利好美股，美國中期選舉亦可能加速下調利率，推動財政刺激，惟對實體經濟的影響有限。他續稱，關稅政策對經濟的影響尚未體現，進一步增加市場不確定性，或對美國選情及政府應對方面產生阻力。



市場關注2026年投資部署。許長泰認為，明年的投資策略需要更具彈性，上半年受惠中國“十五五”規劃、人工智能（AI）主題及美國退稅刺激，建議維持股債“6：4”的比例，下半年隨著美國經濟放緩，宜平衡配置股債，乃至於債券優先。



許長泰指出，當前債券配置宜採取“啞鈴策略”，即同時部署政府債和高收益債，至明年下半年再轉向投資級債券，以增加防守性。



談及科技股，許長泰預計，明年AI行業分野將更為明顯，在準確估計需求、算力及電力供應後，將有部分公司跑出，建議投資者針對美股AI“揀股不揀市”，另留意美國銀行、金融、電力等板塊。