丁薛祥：加大卓越工程師培養力度

12月4日下午，卓越工程師培養改革座談會在北京召開。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席會議並講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月5日電／據新華網報導，卓越工程師培養改革座談會4日下午在京召開。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席會議並講話。



丁薛祥表示，工程師是推動工程科技發展的創新主體，是國家戰略人才力量的重要組成部分。習近平總書記強調，要進一步加大工程技術人才自主培養力度，加快建設規模宏大的卓越工程師隊伍。近年來，卓越工程師培養改革取得積極進展，推動了產學研協同育人，促進了工程教育質量提升，服務了國家戰略需求。



丁薛祥指出，黨的二十屆四中全會擘畫了未來5年我國發展藍圖，對加快建設國家戰略人才力量作出重大部署。我們要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，落實教育科技人才一體發展要求，深化工程教育改革，加大卓越工程師培養力度，為建設教育強國、科技強國、人才強國提供有力支撐。



丁薛祥強調，要完善卓越工程師培養體系，推動機制化常態化培養，讓更多一流高校和企業參與進來，提升工程技術人才整體培養水平。優化培養布局，緊扣現代化產業體系和工程建設需要，向更多急需領域拓展。強化標準引領和政策保障，加強導師隊伍建設，深化產教融合、校企合作，提高人才培養質效。提升工程教育國際化水平，推進工程師資格和工程教育標準多雙邊互認，更好服務企業“走出去”。有關部門要履職盡責，高校要扛起立德樹人主體責任，企業要發揮支撐作用，凝聚共識、形成合力，推動卓越工程師培養不斷取得新成效。



座談會上，中央組織部、國務院國資委、北京市、北京航空航天大學、華中科技大學、中國電子科技集團負責同志，以及高校導師和研究生代表作了發言。中央和國家機關有關部門負責同志，部分省市負責同志，有關高校、企業和科研機構主要負責同志參加會議。