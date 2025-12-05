第十二個國家憲法日座談會舉行　李鴻忠出席

中評社北京12月5日電／據新華網報導，今年12月4日是第十二個國家憲法日。全國人大常委會辦公廳會同中宣部、司法部在京舉行“加強憲法實施，推進社會主義民主法治建設”座談會。中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠出席並講話。他強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，學習貫徹習近平法治思想、全過程人民民主重大理念，貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會部署，推動全面貫徹實施憲法，推進社會主義民主法治建設，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅實保障。



李鴻忠指出，“兩個確立”是新時代我國社會主義民主法治建設和憲法實施取得歷史性成就的根本所在，要增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，提高全面貫徹實施憲法的政治站位和行動自覺。要堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，把憲法實施貫徹到社會主義民主法治建設各方面；加強憲法法律實施和監督，切實維護憲法權威和尊嚴；加強憲法宣傳教育和理論研究，夯實全面實施憲法的思想基礎。



全國人大常委會副委員長王東明、鄭建邦、張慶偉出席。



中宣部、全國人大憲法法律委、司法部、最高人民法院、最高人民檢察院、教育部、中國法學會有關負責同志和全國人大代表作了發言。