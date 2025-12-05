外賣“新國標”，立下了哪些“新規矩”？

由國家市場監管總局組織起草的《外賣平台服務管理基本要求》在12月2日發布並實施（圖片來源：央視網） 中評社北京12月5日電／據央視網報導，由國家市場監管總局組織起草的《外賣平台服務管理基本要求》，在12月2日發布並實施。這個標準是針對外賣平台嗎？它能夠解決哪些問題？外賣速度越快越好，價格越低越好的這種外賣魔咒，能被這份國標打破嗎？



外賣“新國標”聚焦哪些問題？



北京大學電子商務法研究中心主任 國家市場監管總局法律顧問 薛軍：我們國家外賣平台在運行過程中，它實際上在落實相應的審核責任，在保護相應的外賣騎手一些權益，還有平衡商家的正當權益方面，的確出現了一些引發公眾輿論關注的問題，這個標準把入網商家的資質審核的問題，還有如何來保護商家的一些公平交易權，以及保護平台相關的外賣騎手的權益，作為一個關鍵的內容來進行規定，實際上在很大程度上比較細化，彌補了相關規範不是特別明確的一些缺陷，所以標準的出台對於完善我們國家外賣平台的服務管理方面的一些具體規範，具有非常重要的推動意義。



平台落實主體責任 國家監管部門協同治理



薛軍：完善外賣相關的市場的治理，不能簡單把責任推給平台一家，它是一個需要社會各方面的力量來協同治理的一個過程。這個標準的確以平台作為一個關鍵主體，從很多的方面進一步強調平台需要落實的一些主體責任。從監管部門來講的話，也需要充分積極發揮自己作為監管部門相應的職責，抓好相應標準的一些規定落實，對於那些落實標準比較好的一些平台，要及時指出他們這一方面的一些業績，同時對於那些不能夠按照這個標準來落實平台責任的這些相應的平台，還要及時予以提醒，積極促進他們對照標準的要求，來進一步落實相應的平台方面的管理要求，相應監管部門在這方面還是有大量的工作需要去做。



互聯網＋明廚亮灶 “新國標”提出這些要求



薛軍：這次通過的標準建了一個底線，對於一些平台需要落實的責任，也提出了一些相當高的要求，比如說互聯網＋明廚亮灶，同時要求平台利用自己的一些技術能力，大數據，人工智能的技術，來建立一種風險識別的模型，能夠運用一種智能化的技術來進行相關的治理，這一塊是對於餐飲外賣平台未來發展方向的一種指引。隨著標準的實施，我們會積累經驗，在未來合適的時候，可以把其中成熟的一些做法，進一步上升為一些法律法規的強制性的要求，實現一個平台治理的規則體系的動態發展完善。