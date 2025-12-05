調查：63%會計界看好港明年經濟

中評社香港12月5日電／澳洲會計師公會（CPA）調查顯示，香港的金融生態系統仍是經濟韌性的基石，63%的受訪者預期明年經濟將持續穩步擴張，惟貿易局勢持續緊張對企業信心造成重大壓力。



大公報報導，調查針對會計及財務專業人士，強調資本市場實力及金融互聯互通在維持香港國際競爭力方面發揮重要作用。基於今年穩健的經濟增長趨勢，63%的受訪者預期明年經濟將持續穩步擴張。受訪者提及的主要經濟增長動力包括具競爭力的稅制（39%）、蓬勃的資本市場（30%），以及內地經濟增長（24%）。



不過，調查結果亦顯示，貿易局勢持續緊張對企業信心造成重大壓力，逾半受訪者表示公司今年受到負面影響。不少香港公司更已採取積極措施應對挑戰，其中24%選擇搬遷或重組業務，20%拓展新市場，19%作風險評估。32%表示擴張策略日益集中本地市場，46%集中內地市場。明年的收入預期亦趨保守，僅39%受訪者預測公司收入明年增長，低於今年調查結果的51%，37%預期保持穩定。29%將競爭壓力加劇列為明年首要挑戰，43%表示成本管理是首要策略。



應對競爭 企業須提升效率



澳洲會計師公會大中華區分會副會長張立君表示，貿易緊張的主要影響包括企業成本增加、供應鏈中斷，以及科技相關產品需求減少等。由於香港屬外向型經濟體，香港企業應考慮提升業務效率及改善現金流，以更好應對來自內地及國際電商和企業的競爭。



另也有受訪者認為生活成本高企（28%）、全球經濟疲弱（27%）及內地增長放緩（26%）將是明年香港經濟及企業面臨的最大挑戰。