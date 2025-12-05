快評：以防詐之名禁小紅書　台當局欲蓋彌彰

中評社快評／台灣當局昨天無預警宣布對大陸社群平台小紅書實施封鎖，理由為防詐與資安疑慮。台灣當局封禁之舉引發許多用戶不滿、台灣在野陣營猛烈抨擊。一場因封禁小紅書而起的風暴，正刮向執政的民進黨當局。



據台灣“內政部”數據，小紅書在台1年急速擴增上百萬用戶，目前在台灣的用戶已逾300萬人，足見其影響力。台灣當局昨天指小紅書涉詐1706件、財損逾新台幣2億元。但依“數發部”公開資料，臉書（Facebook）在近30天就出現超過5萬則詐騙通報，卻未見當局召開記者會宣布針對臉書祭出相同限制。



國民黨“立委”賴士葆指出，詐騙案件最多的美、日、韓平台如Facebook、LINE都沒事，只鎖定大陸軟體，根本是選擇性封鎖。台北市議員柳采葳認為，封鎖“小紅書”是因民進黨打詐無力，但欲蓋彌彰，只會用一些又蠢又笨又壞的做法處理，影響到人民的生活。



早在今年7月，民進黨當局宣稱，小紅書、微博、抖音、微信、百度雲盤等5款大陸應用程序“資安風險極高”，提示民眾不要下載使用，並要求相關公職人員全部刪除。大陸方面曾指出，民進黨當局的借口是所謂“資安”，暴露的是他們內心的“不安”。



小紅書、微博、抖音、微信、百度雲盤等大陸應用軟件為何深受台灣民眾、特別是青年的喜愛？因為它們能讓台灣民眾獲取信息更高效，享受生活服務更方便、體驗社交分享更有趣。台灣當局以防詐之名禁小紅書，是意識形態作祟，怕的是台灣民眾看到大陸的真實情況，害怕兩岸人民通過交流拉近距離，這種故意製造訊息隔絕的做法，本質是在阻撓兩岸正常聯繫，終究是不得人心的。



小紅書是禁不住、擋不住的，台灣用戶、尤其是年輕人自有辦法繼續使用小紅書。前“立委”郭正亮認為，台灣300萬人在用小紅書，綠營惹怒他們，搞不好會少幾十萬票。因禁而起的風暴會越刮越大，且看綠營如何抵擋。