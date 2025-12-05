上海東亞研究所成立三十周年座談會在滬舉行

（主辦方供圖） 中評社香港12月5日電／11月28日下午，“志存高遠 立而圖強——上海東亞研究所成立三十周年座談會”在上海舉行，上海市台灣研究會會長、上海市國際戰略研究會會長嚴安林，上海海峽兩岸研究會會長顧祖華，上海海外聯誼會港澳台處處長蔣立，上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永傑，華東師範大學兩岸與區域發展研究所所長仇長根，上海市公共關係研究院執行院長李秘，上海海外聯誼會辦公室副主任李迅，上海市社聯會學會處副處長楊琳，上海市台辦研究室三級調研員王順、上海市台辦研究室幹部許素素應邀出席。出席座談會的還有上海東亞所前副所長、上海國際問題研究院特聘研究員胡凌煒，上海東亞所前副所長、上海國際問題研究院特聘研究員鐘焰，上海東亞研究所副理事長、港澳研究室主任尤安山，上海東亞研究所兩岸關係研究室主任周天柱和上海東亞研究所編輯室主任原澤。



上海東亞研究所所長王海良主持座談會。他首先宣讀了全國台灣研究會的賀信。賀信說，“三十載春華秋實，三十載砥礪奮進。上海東亞所始終堅持深入學習貫徹中央對台大政方針，秉持使命擔當，積極開拓進取，聚焦兩岸關係、區域安全與國際戰略等重大議題，深耕細作，產出了一些列有重要學術價值和政策影響的研究成果，為推動兩岸關係發展，促進東亞地區和平穩定貢獻了卓越智慧。同時，東亞所也積極搭建高水平學術交流平台，匯聚兩岸及海內外知名學者，為推動兩岸學術對話、促進兩岸交流交往發揮了重要作用。” 王海良表示，全國台研會的賀信，既是對東亞所成績的肯定稱讚，也是對東亞所的鼓勵鞭策。



嚴安林、顧祖華、蔣立做了嘉賓致辭，出席座談會的其他嘉賓和專家學者也都發表了友情感言。嚴安林指出，東亞所能夠取得如此突出成績，是家國情懷思維、與兩岸關係同步共振默契以及海納百川兼收並蓄的研究模式所致，東亞所走出了一條與同行專家學者相互融通、共同探討、合作著述的研究之路，在台灣問題和兩岸關係研究上取得了很大成績，值得讚揚。希望東亞所繼續保持優良傳統，為祖國統一大業再做貢獻。顧祖華指出，東亞所之所以能取得優異成績，與以追求兩岸和平統一為己任，廣交朋友、搭建平台、服務大局、理論與實踐相結合的學術風格有關，也與在台海形勢複雜多變情況下，及時準確研判形勢，做出理性分析和提出合理建議分不開。蔣立指出，東亞所在深耕台灣研究、港澳研究及區域形勢研究等領域形成了一批具有前瞻性、戰略性和影響性的成果，為國家對台港澳工作提供了重要支撐，也向世界展示了中國學人的學術擔當。期待東亞所繼續胸懷國之大者，勇擔時代重任，為探索“兩制台灣方案”，推進香港由治及興，實現中華民族偉大復興貢獻更多上海智慧、上海方案。



發表感言的倪永傑、仇長根、李秘、李迅、楊琳、胡凌煒、鐘焰等表示，東亞所度過了三十年非凡歲月，見證了台海風雨波濤，洞察了各種暗流湧動，交往了兩代各樣人物，確實令人感慨萬千。令人傾佩的是，東亞所始終秉持建所宗旨，一切以國家利益為重，講大局、講政治，出思想、出成果、出對策，目的衹有一個，就是為祖國統一大業和中華民族復興貢獻力量。東亞所以扎實的學術研究為基石，以第三只眼的獨特視角，提供有針對性、前瞻性、可行性的建議，成為上級有關部門的智力支撐，形成了兼具深度與廣度的研究特色，為決策部門提供了重要參考，受到業界充分肯定，也為兩岸關係和平發展積累了寶貴的民意基礎與社會資本。他們相信，東亞所必將以建所三十周年為契機，傳承優良作風，勇擔時代使命，在台灣研究、港澳研究和區域研究上再攀新高、再譜新篇、再展新貌。