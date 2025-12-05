郭一鳴：不期而遇的重逢

寫在膠片上的《相信未來》。\作者供圖 中評社香港12月5日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公園維港看雲的文章“不期而遇的重逢”。以下為該文內容。



當蜘蛛網無情地查封了我的爐台，



當灰燼的餘煙嘆息著貧困的悲哀，



我依然固執地鋪平失望的灰燼，



用美麗的雪花寫下



相信未來。



幾天前我在汕頭參觀一個抽象派畫展，地方不大，樓上樓下轉了一圈沒有什麼感覺，正打算退場去喝杯工夫茶，突然看到展廳一角有四條巨幅黑膠片從高處垂下，右邊一幅上面用手寫體抄錄這首《相信未來》，雖然背景灰暗，但字跡清晰，我心里一陣顫動。站在這幅別具一格的作品前面良久，我在心里默默誦讀這首久違的朦朧詩，仿彿回到當年的校園歲月。



上世紀八十年代初，是希望的田野上的年代，是百花齊放的年代，更是詩和遠方的年代，當年“朦朧詩”在全國的大學校園廣為流傳，並且引發一陣爭論，學術界有些人指摘朦朧詩故弄玄虛，讓人讀不懂，不配稱之為詩，但年輕人卻讀得津津有味。《相信未來》是朦朧詩的代表作之一，據說作者食指（原名郭路生）於一九六八年創作，最初以手抄形式悄悄流傳，改革開放後才公開傳播，飲譽詩壇，尤為青年學生所喜愛，作者因而贏得“朦朧詩鼻祖”、“知青詩魂”的盛名。我在大學同學微信群組提起這首詩，立即引來圍觀，女詩人PL回應說“我當年就會背這首詩”。她後來在武漢一所大學教書，是湖北省知名詩人和作家，出過好幾本詩集和散文集，不久前我收到一本她剛出版的舊體詩集。



《相信未來》全詩比較長，中間和最後有兩節也是我很喜歡：



我之所以堅定地相信未來，



是我相信未來人們的眼睛──



她有撥開歷史風塵的睫毛，



她有看透歲月篇章的瞳孔。



……



朋友，堅定地相信未來吧，



相信不屈不撓的努力，



相信戰勝死亡的年輕，



相信未來、熱愛生命。



其實這首詩一點都不朦朧。詩人堅信未來、熱愛生命，在貧窮和逆境中自我鼓勵，堅持信念，永不放棄，矢志不渝，用當年的話語來形容，這首詩洋溢著革命的樂觀主義精神，只不過因為第一句就令人聯想到揭不開鍋的殘酷現實，所以當年只能以手抄的形式悄悄流傳，而這樣的命運多舛更增添其生命力和感染力。當時我們都很年輕，雖然物質貧乏，日子簡單，但充滿激情，就像這首詩一樣，相信未來。但是，離開校園之後，隨著生活的奔波和歲月增長，我們漸漸把它淡忘。



沒想到，在四十多年之後，《相信未來》再次以手抄的形式與我不期而遇，就像一位久別的老朋友突然出現在我的眼前：硬筆行書如行雲流水，飄逸飛揚，錯落有緻，字體繁簡交雜，書寫在特別的材料上，製作成一件特別的藝術作品，引人矚目，更令人遐想深思。驀然回首，發現我們已經活在當年的未來。一抹夕陽透進展廳，投射在這首詩的字里行間，好像在提醒我：未來已來。



事實證明，當年的相信未來是對的，校園里高喊“振興中華”口號的激情，而今已變成世界第二大經濟體的驕傲，我們無負韶華，只是已經不再年輕，甚至風霜染白了雙鬢。展廳里人來人往，年輕的觀眾在這幅作品面前匆匆走過，顯然這不是他們的那杯茶。我覺得，在這個畫展中，這幅作品是為我們這一代人而創作，是為了和我們這一代人重逢。



步出展廳之前，我讀到主辦方廣東美術館館長王紹強在這個名為“洋流上下──形式詩學與濱海敘事”主題展序言中的一段話：“藝術如海，文明如流。當我們站在洋流交匯之處，回望的不僅是歷史的軌跡，更是未來的可能。願這次展覽，不僅是一次視覺的盛宴，更是一場文化的渡航，帶領我們在流動中看見自己，在交匯中聽見回聲”。我更加相信自己的判斷，這幅《相信未來》的裝置藝術作品，就是為我們這一代人創作的，作者立意勿忘初心，而我們相信今天的未來。