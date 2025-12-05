法院推進清理政府機關拖欠中小企業賬款工作

中評社北京12月5日電／據新華網報導，人民法院加強府院聯動，大力推進清理政府機關、事業單位拖欠中小企業賬款工作，今年1月至9月初，共結案9166件，執行到位賬款311.42億餘元。



這是記者從最高人民法院12月4日舉行的新聞發布會上瞭解到的。



最高人民法院民二庭副庭長周倫軍在發布會上表示，全國法院圍繞認真開展規範涉企執法專項行動，以依法平等保護、嚴格公正司法增強信心、穩定預期，以善意文明司法激發民企發展活力。今年1月至9月初，各級法院依法審慎適用強制執行措施，對12.06萬家企業採取“活封活扣”措施，涉及案件14.88萬件，執行標的金額3604億元，最大程度降低強制執行措施對企業正常生產經營活動的影響。



最高人民法院民二庭庭長王闖介紹，人民法院始終堅持法律面前人人平等、罪刑法定、罪責刑相適應等原則，堅決防止和糾正利用行政、刑事手段干預經濟糾紛。2025年，對一批不應作為犯罪處理的涉企案件，依法宣告無罪，或者建議檢察機關撤回起訴。對歷史形成的涉企冤錯案件，建立常態化甄別糾正機制。2024年全國法院依法再審糾正涉產權冤錯案件46件72人，改判13人無罪。



同時，人民法院助力民營企業清除內部“蛀蟲”。2025年上半年，全國法院審結非國家工作人員受賄、職務侵占、挪用資金案件4842件，同比增長11.6%，以有力司法實踐彰顯了懲治民營企業內部腐敗、維護企業合法權益的堅定決心。