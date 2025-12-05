美國國土安全部：將擴大“旅行禁令”範圍

中評社北京12月5日電／據新華社報導，美國國土安全部長諾姆4日接受美國媒體採訪時說，美國政府正計劃將“旅行禁令”的覆蓋範圍擴大到30多個國家。



諾姆當日在接受福克斯新聞網旗下一檔節目採訪時，被要求確認美國政府是否會將“旅行禁令”名單上的國家數量增加到32個。



“我不會說出具體的數字，但（名單上的國家）數量超過30個了，（特朗普）總統正在繼續對有關國家進行評估。”諾姆說。



美國白宮今年6月以“國家安全”等為由，宣布對阿富汗、緬甸、乍得等12國公民實施全面入境限制，並對布隆迪、古巴、老撾等7國公民實施部分入境限制。



據美國媒體12月2日報導，特朗普政府已暫停受理來自上述19個國家的公民的移民申請。暫停受理移民申請的措施適用於這些國家正在向美國公民及移民服務局申請身份的公民，包括綠卡（永久居留許可）及公民身份申請者。



11月26日，美國首都華盛頓特區發生兩名國民警衛隊成員遭槍擊事件，槍手系一名阿富汗公民。此後，美國政府加強移民管控。美國公民及移民服務局宣布對上述19個“受關注國家”的綠卡持有者啟動重新審查；美國總統特朗普在社交媒體發帖稱，將永久暫停“第三世界國家”移民；美國國務院宣布暫停向阿富汗護照持有人簽發簽證。