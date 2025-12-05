稀土價格高漲趨於常態

中評社香港12月5日電／日經新聞報導，稀土類價格的上漲依舊沒有緩和的跡象。經過10月的中美首腦會談後，中國決定推遲原計劃啟動的出口管制的強化措施。不過，對於美國總統特朗普聲稱“所有問題都已解決”的說法，市場相關人士持懷疑態度。對於當前中日對立的動向，慎重的態度也在逐漸加強。



稀土是指稀有金屬中的17種特定元素。例如，鏑和鋱在提高用於純電動汽車（EV）等的電機磁鐵的耐熱性方面不可或缺。



稀土價格上漲正趨於常態。英國調查公司阿格斯媒體(Argus Media)的統計顯示，從受中國出口管制影響的歐洲價格來看，截至11月27日，銫為每公斤910美元。這一水準是出口管制前的3倍以上。鋱為每公斤3700美元，漲至約4倍，均持續刷新有可比數據的2015年5月以來的最高點。



中美圍繞稀土的博弈仍持續著敏感的局面。中國從4月開始限制稀土等7種稀土的出口，10月9日宣佈，即使是含有少量中國產稀土的海外產品也需要在出口時獲得許可。一度有觀點擔心出口管制的範圍將迅速擴大。



最終，在10月30日舉行的中美首腦會談之後，中國決定對加強稀土出口管制的措施延期一年，美國則推遲對華加徵100%關稅。



儘管如此，市場上仍有觀點認為價格上漲壓力難以消除。日本丸紅經濟研究所的高級主任研究員李雪蓮指出：“放寬限制是顧及中美協議，估計會優先面向美國供貨”，同時預測稱：“消除美國以外的供應隱憂需要較長時間，稀土價格的高位運作或持續”。



阿格斯媒體的全球金屬市場主管主管艾莉·薩克拉瓦拉 (Ellie Saklatvala)分析稱：“目前中國的稀土出口量並未大幅增加，賣方可以要求更高價格的情況沒有改變”。



作為用於半導體材料的稀有金屬——鎵的情況也與稀土相似。美國地質勘探局（USGS）的統計顯示，從鎵來看，截至2024年的中國產量佔99%。2023年先於稀土啟動出口管制，2024年12月宣佈暫停對美出口。



在中美首腦會談後，中國宣佈暫停2024年啟動的鎵對美國出口禁令1年。不過，很多觀點認為，2023年啟動的鎵出口管制仍然有效，對美國以外地區的出口管制持續下去的可能性很大。



鎵價格的上漲趨勢也很明顯。阿格斯媒體表示，截至11月27日，歐美市場的指標價格為每公斤1325美元，達到年初的約2.3倍。刷新了有可比數據的2002年以來的最高點。



最近，中日關係惡化帶來的擔憂也在浮現。2010 年，以釣魚島問題為契機，中國曾停止稀土的對日出口。也有相關日本商社表示，“對此次關係惡化感到警惕，將繼續討論在中國以外採購的方針”。



圍繞稀土，10月的日美首腦會談上簽署了推進實現穩定採購的供應鏈強化的文件，“去中國化”的趨勢也在不斷擴大。不過，中國在稀土精煉和加工技術方面佔優勢的局面似乎難以被打破。稀土價格的持續的上漲表明源自中國的供應隱憂並沒有那麼容易消除。