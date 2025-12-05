英指俄情報部門投毒並實施制裁　俄：將報復

中評社北京12月5日電／俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃4日說，針對英國對俄羅斯武裝力量總參謀部情報總局和11名俄羅斯人的制裁，俄羅斯將保留採取報復措施的權利。



新華社報導，當天早些時候，英國政府發佈調查報告稱，俄武裝力量總參謀部情報總局應對一名英國公民的死亡負責，並宣佈對這一機構及其3名僱員和其他8名俄羅斯公民實施制裁。英國政府還召見了俄羅斯駐英國大使，要求其解釋俄羅斯“持續的敵對活動”。



扎哈羅娃在接受媒體採訪時說，俄方不承認以捏造的借口繞過聯合國安理會實施的非法制裁，保留採取報復措施的權利，“英國方面可以相信，此類措施勢在必行”。



英國2018年發生兩起神經毒劑中毒事件。當年3月，英籍原俄羅斯情報人員謝爾蓋·斯克里帕爾及其女兒在威爾特郡索爾茲伯里市街頭一張長椅上昏迷不醒，英國警方判斷兩人中了神經毒劑。兩人經治療後出院。當年6月，威爾特郡埃姆斯伯里地區一男一女中毒，中毒女子唐·斯特吉斯于次月死亡。有關調查認為，兩起中毒事件所涉毒劑相同。



英國政府4日發佈的報告稱，兩案所涉神經毒劑“諾維喬克”來自同一生產批次，導致斯特吉斯死亡的毒劑應該是斯克里帕爾父女中毒案的投毒者所遺棄的，涉嫌投毒的三人均效力於俄武裝力量總參謀部情報總局。



另據英國政府當天發佈的新聞稿，英國首相斯塔默指出，這一輪制裁是“堅定捍衛歐洲安全”的最新舉措，將繼續擠壓俄羅斯的財政空間，並提升烏克蘭在談判桌上的地位。