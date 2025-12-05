習近平同法國總統馬克龍在成都進行友好交流

12月5日，國家主席習近平在四川省成都市都江堰同法國總統馬克龍進行友好交流。這是習近平和夫人彭麗媛同馬克龍夫婦合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月5日電／據新華社報導，12月5日，國家主席習近平在四川省成都市都江堰同法國總統馬克龍進行友好交流。



初冬的都江堰，蒼山掩翠。馬克龍夫婦抵達時，受到習近平和彭麗媛熱情迎接。習近平歡迎馬克龍到訪“天府之國”，表示去年你邀請我赴你的家鄉上比利牛斯省，相信你此行會進一步豐富對中國的認知。



兩國元首夫婦沿堰功道邊走邊談。



習近平介紹都江堰歷史和意義，指出都江堰水利工程是全世界迄今唯一仍在使用的古代水利工程，也是人類與自然和諧共生最早的成功實踐之一，修建過程充分反映了中華民族自強不息、不畏艱難、勇於開拓的精神。每次來到都江堰都能感受到先人因地制宜、順勢而為、天人合一、治水利民的偉大，從中汲取到治國理政的智慧。法蘭西民族同樣具有堅韌不拔的精神。中法兩國應該比其他國家更能夠相互理解、相互尊重。



馬克龍表示，都江堰山清水秀、景色優美。兩千多年前建成的水利工程至今仍在發揮作用，中國人民的勤勞智慧令人贊嘆。法中兩國都有悠久的歷史文化，兩國人民對美好生活的追求是相通的，法中合作可以共謀發展繁榮、造福兩國人民。



兩國元首夫婦落座懷古亭，臨水品茗，縱論天下。



習近平強調，國家強盛、民族復興需要物質文明的積累，也需要精神文明的升華。有文化自信的民族，才能立得住、站得穩、行得遠。中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國家形態發展至今的偉大文明，具有突出的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。中法兩國分別是東西方文明的傑出代表。兩國共有的獨立自主精神，就源於各自深厚的文化底蘊。中法建交不僅是兩個獨立自主國家的“握手”，也是兩大璀璨文明的交匯。面對變亂交織的國際形勢，相信中法兩個歷史文化大國能夠通過對話合作，共同為世界和平穩定和人類發展進步作出更大貢獻。



馬克龍說，當前國際形勢迅速演變，充滿不確定性。法方願同中方加強溝通協調，堅持通過對話協商解決衝突，攜手維護世界和平穩定。