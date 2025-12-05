加沙地帶反哈馬斯民兵頭目被打死

中評社北京12月5日電／據新華社：加沙地帶反對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的民兵組織“人民力量”4日證實，其頭目亞西爾·阿布·沙巴卜已被打死。以色列媒體報導，沙巴卜死於部族“內部衝突”，而非死於哈馬斯之手。



《新消息報》網站援引該民兵組織一名消息人士的話報導，該組織內部不同家族和團體之間發生爭鬥，衝突隨後升級為槍戰，沙巴卜死於槍擊。一名以色列安全官員當天晚些時候告訴這家媒體，沙巴卜因“與以色列合作”與人發生爭執被毆打，他被送到以色列一家醫院後，因傷勢過重不治身亡。



據巴勒斯坦和以色列媒體報導，沙巴卜確切死亡時間尚不清楚，似乎是在過去48小時內。



“人民力量”此前否認受到以色列支持或與以色列軍方合作，稱其活動係“人道主義”性質。但《耶路撒冷郵報》報導，沙巴卜領導的“人民力量”民兵組織一直與以色列合作，在加沙地帶南部開展反哈馬斯行動。



《以色列時報》報導，沙巴卜是貝都因部族首領，其領導的民兵組織是本輪巴以衝突以來加沙地帶反哈馬斯組織中表現“最突出”的。自10月加沙停火以來，沙巴卜及其組織一直在加沙地帶南部城市拉法的以色列控制區活動。



報導還說，以色列總理內塔尼亞胡今年6月承認以方武裝了加沙地帶的反哈馬斯部族，但以方很少公佈相關細節。針對沙巴卜死亡，以色列官方尚未作回應。



一名哈馬斯發言人否認該組織與沙巴卜之死有關聯。哈馬斯認定沙巴卜與以色列合作，曾下令旗下武裝人員將其殺死或抓捕。



據英國《衛報》報導，以色列曾嘗試爭取加沙地帶社區領袖和家族長老組建反哈馬斯聯盟，但並不成功，於是轉向沙巴卜這樣的年輕人。這類反哈馬斯民兵組織曾參與系統性地搶劫援助車隊，盜取人道主義援助物資。“人民力量”還配合以軍在拉法市以方控制區清剿藏在地道中的哈馬斯武裝人員。以方試圖通過扶植這些“代理人”，削弱哈馬斯，控制加沙民眾，並拒絕巴勒斯坦民族權力機構在戰後治理加沙。