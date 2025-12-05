2025版《中國生態保護紅線藍皮書》發布

中評社北京12月5日電／據人民網報導，記者從自然資源部獲悉，《中國生態保護紅線藍皮書（2025）》（以下簡稱《藍皮書》）日前正式發布。《藍皮書》顯示，自生態保護紅線劃定以來，紅線內部空間結構總體保持穩定，局部優化成效持續顯現。紅線內林地面積增加3344平方千米，水域面積增加320平方千米。紅線內城鄉建設用地面積減少6.5平方千米，采礦用地面積減少5.6平方千米；為保障民生需求、不可避讓的交通運輸和水工建築等基礎設施建設用地面積增加。海洋生態保護紅線內，用海強度在明顯下降，用海面積較2022年減少873平方千米，減幅超35%。部分漁業用海、交通運輸用海逐步恢復為自然海域，海洋生態空間得到切實保護和修復。



《藍皮書》提出，生態保護紅線內生態系統質量呈現持續改善的局面。紅線內植被覆蓋度平均提升1.29%，淨初級生產力平均提高2.22%。森林覆蓋率和森林蓄積量實現雙增長，草原綜合植被蓋度穩中向好，濕地水源保障狀況總體良好。海洋水體環境質量穩定，紅樹林、珊瑚礁、海草床、濱海鹽沼等典型生態系統質量均有所改善。各典型生態系統監測區域內，紅樹林面積增加22%，活珊瑚覆蓋率平均增加5.5%，海草植被蓋度平均增加9.4%，為海洋生物多樣性保護提供了堅實的生態基底。



《藍皮書》分析認為，我國生態保護紅線管理能力建設取得三方面進展：一是初步構建起央地聯動、部門協同、剛彈結合的管控機制，大大提升了管理效能；二是逐步打造了“空—天—地”一體化監測網絡，持續提升對紅線的動態精準感知能力；三是積極開展了生態保護修復、生態產品價值實現、勘界定標、科普宣傳等方面的探索實踐，形成了一批可復制、可推廣的先進經驗。



中國國土勘測規劃院主要負責人表示，當前生態保護紅線區域內仍面臨非生態用地有所增加、生態系統質量受氣候變化等因素影響尚不穩定等挑戰，需要高度關注、積極應對。對此，《藍皮書》建議構建多維度、更精準、重協同的生態保護紅線管控制度，強化國土空間規劃實施監督與用途管制，推進精準生態保護修復與生態質量提升、系統優化生態保護紅線監管方式和機制，進一步平衡生態安全和高質量發展的關係。