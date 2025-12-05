北京加速打造“國際體育勝地”

中評社北京12月5日電／據人民網報導，12月4日，北京市發改委和北京市朝陽區共同制定的《加快北京奧林匹克中心區高質量發展行動計劃（2025年－2027年）》正式發布實施。北京市體育局黨組成員、副局長周玲表示，近年來，依托鳥巢、冰絲帶、水立方等頂級奧運場館資源，北京正以打造“國際體育勝地”為目標，持續豐富賽事供給，釋放場館綜合效益，推動“雙奧”遺產活化利用與城市發展深度融合。



頂級賽事密集落地 釋放奧林匹克中心區活力



北京市堅持以推動建設具有國際影響力的“雙奧100”精品賽事體系為核心，充分發揮“雙奧之城”獨特優勢。作為賽事舉辦的核心板塊，奧林匹克中心區已成為頂級賽事的重要聚集地。



今年，多項國際頂級、高商業價值賽事在此成功舉辦。5月，水立方舉辦的跳水世界杯總決賽實現參賽成績與經濟效益雙豐收，票房達去年賽事的3倍。8月，首屆世界人形機器人運動會在冰絲帶舉行，成功實現科技與體育的“破圈”融合。同期，第42屆“百隊杯”足球賽決賽在鳥巢室外場地舉辦，讓青少年感受到頂級賽事氛圍。10月，中國網球公開賽在國家網球中心再度以專業水準點亮城市。此外，豐富的青少年賽事和匹克球、游泳等群眾賽事，也讓奧林匹克中心區成為更具活力、更有溫度的全民體育共享空間。



未來五年將打造奧林匹克中心區特色賽事IP



面向未來，北京市體育局計劃在“雙奧100”賽事體系基礎上，進一步深化構建具有國際影響力的賽事體系，加速釋放頂級賽事的“溢出效應”。目標是努力將奧林匹克中心區打造為“雙奧”國際賽事名城的主承載區，形成以國際體育賽事為主導、新興體育活動為拓展的多元體育業態集聚區。



未來兩年，一系列國際賽事已排上日程：北京馬拉松、中國網球公開賽、世界人形機器人運動會將繼續舉辦；2026年世界短池游泳錦標賽、2027年世界田徑錦標賽等重磅賽事也將落戶。