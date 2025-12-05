中國在東亞海域部署百艘艦船？日：高度重視

中評社香港12月5日電／路透社日前援引多名情報部門人士的話稱，中國在東亞海域部署了大量海軍和海警局的艦船及警備艇。據稱總計約100艘。中方對日本首相高市早苗涉台國會答辯提出抗議。此外，中方對台灣為加強防衛而編列特別預算的做法表示不滿，外界擔憂其在台灣周邊開展軍事演習。



共同社據報導，中國開始派遣超過通常數量的艦船等可能是在11月14日以後。這段時間中國也開始要求高市撤回就“台灣有事”稱若伴隨行使武力就可能構成“存亡危機事態”的國會答辯。與此相關，日中兩國召見對方大使提出了抗議。報導若屬實，此次艦船的部署規模就超過了去年12月中國開展的被稱為史上最大規模的海上軍事行動。



日本官房長官木原稔在5日的記者會上就中國艦船的部署表示：“有關我國周邊的軍事動向，正高度重視、密切關注。”他強調將做好萬全的情報收集和警戒監視工作。



確認到的情況是中方一度部署超過100艘艦船，本月4日的時候為90艘以上。活動範圍從黃海南部到東海、南海以及太平洋。據稱3日在西太平洋有4支中國海軍艦隊航行。據悉，中國多在年底開展軍事訓練，台灣有關方面正持續關注。



中國去年12月以從日本南西諸島到台灣、菲律賓的“第一島鏈”內側為中心，實施了動用總計超過90艘艦船的軍事活動。