《紐約時報》就美國防部媒體新規起訴赫格塞思

中評社北京12月5日電／美國《紐約時報》4日就美國國防部針對媒體的限制性規定對美國國防部及國防部長赫格塞思提起訴訟，指稱這些規定違反美國憲法對新聞自由的保護。



新華社援引《紐約時報》報導說，該媒體已向華盛頓特區聯邦地區法院提起訴訟，認為五角大樓針對媒體制定的新規“違反了憲法對正當程序、言論自由和新聞自由的保障”。訴訟請求法官阻止國防部執行這些規定，並裁定其中部分條款違法。



訴訟指出，國防部的新規違反了憲法第一修正案，試圖限制記者履行他們一直以來所做的工作，這些規定“剝奪了公眾獲取有關美國軍方及其領導層重要信息的權利”。



美國防部首席發言人肖恩·帕內爾在一份聲明中表示：“我們注意到《紐約時報》提起的訴訟，將在法庭上回應這些問題。”



10月6日，五角大樓向在國防部設有辦公室的媒體散發了一份21頁的規則手冊，其中包含多項限制性措施，例如，禁止記者尋求或發佈未經國防部明確授權的信息，即使該材料未被列為機密或是從五角大樓以外渠道獲得。國防部要求記者須最遲于當月14日簽署文件，確認對新規知情，否則須在一天後交還五角大樓採訪證，並清空其在樓內的辦公場所。



此舉引發大多數媒體抵制。數十家承擔五角大樓新聞報導任務的媒體記者拒絕簽署新規知情文件，並于10月15日交還採訪證、清空工作區，離開五角大樓。