國家鐵路局原局長費東斌嚴重違紀違法被雙開

中評社北京12月5日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央候補委員，交通運輸部原黨組成員，國家鐵路局原黨組書記、局長費東斌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



新華社報導，經查，費東斌喪失理想信念，背棄初心使命，政治意識淡漠，搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，安排他人長期為家屬提供車輛接送服務；組織原則缺失，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規收受禮金；貪婪無度，把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務調整等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



費東斌嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予費東斌開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。