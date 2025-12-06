衛健委：多領域專家權威支招冬季健康防護

國家衛生健康委員會12月5日召開新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月6日電（記者 陳思遠）國家衛生健康委員會12月5日召開新聞發布會，介紹時令節氣與健康（大雪）有關情況，並圍繞大雪時節的養生保健、風濕免疫系統疾病以及冬季常見皮膚病、流感防控和疫苗接種以及冬季道路交通安全傷害預防等主題，回答記者提問。



目前甲流高發，抗流感病毒藥物暢銷，應該如何更好地防控流感？中國疾病預防控制中心病毒病所研究員王大燕指出，流感病毒傳播迅速，在學校、托幼機構和養老機構等人群密集的場所易發生聚集性疫情。老年人、慢性病患者、兒童、孕婦等應減少在人員密集、空間密閉處的逗留時間，並做好個人健康防護。大家應盡早到設有免疫接種門診的醫療衛生機構接種流感疫苗，除預防感染外，還可減少重症風險。



大雪節氣，天氣寒冷是慢性呼吸系統疾病容易加重的季節，有些人發燒時會自行服用清熱解毒的藥品，咳嗽時會選用秋梨膏緩解咳嗽。中國中醫科學院西苑醫院主任醫師樊茂蓉發燒的時候就習慣性服用清熱解毒藥物的做法不是完全正確的。從中醫角度來講，衹有風熱犯肺或熱毒內蘊這樣的一些人使用清熱解毒藥物是有效的，比如發燒的同時伴有咽喉腫痛、咳嗽、咳黃痰、大便幹，舌紅苔黃。適合秋梨膏的咳嗽以陰虛燥咳為主，通常咳嗽沒有痰或者痰特別少，甚至有人咳嗽劇烈的時候伴有少許血絲，同時伴有五心煩熱、口幹舌燥、舌紅少苔。



樊茂蓉還推薦了大椎、關元兩個保健穴位，對這兩個穴位進行艾灸，能夠起到溫腎升陽、驅寒固表的作用，能夠減少慢性呼吸道疾病患者反復發作或者反復加重的次數，但是熱性體質的人，體內濕熱，表現為大便黏膩或者陰虛肺燥的人，如幹咳、沒有痰或者大便偏幹、舌紅的人是不適合艾灸的。

