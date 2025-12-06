選用秋梨膏緩解咳嗽？專家：食療需辯證使用

中國中醫科學院西苑醫院主任醫師樊茂蓉回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月6日電（記者 陳思遠）“適合秋梨膏的咳嗽以陰虛燥咳為主，通常咳嗽沒有痰或者痰特別少，甚至有人咳嗽劇烈的時候伴有少許血絲，同時伴有五心煩熱、口幹舌燥、舌紅少苔，這種情況下我們用秋梨膏是沒有問題的。”國家衛健委12月5日下午舉行新聞發布會，中國中醫科學院西苑醫院主任醫師樊茂蓉解答了服用清熱解毒藥物的使用症狀。



有記者問，大雪節氣，天氣寒冷是慢性呼吸系統疾病容易加重的季節，有些人發燒時會自行服用清熱解毒的藥品，咳嗽時會選用秋梨膏緩解咳嗽，這樣的做法是否正確？



樊茂蓉指出，發燒的時候就習慣性服用清熱解毒藥物的做法不是完全正確的。從中醫角度來講，衹有風熱犯肺或熱毒內蘊這樣的一些人使用清熱解毒藥物是有效的，比如我們發燒的同時伴有咽喉腫痛、咳嗽、咳黃痰、大便幹，舌紅苔黃，這類人群使用清熱解毒的藥物是沒錯的。但如果著涼引起的風寒犯肺，出現了發燒的同時伴有鼻塞、流清鼻涕、打噴嚏、怕冷、無汗，這種情況的話是屬於風寒犯肺引起的咳嗽，這時候不如煮一碗生姜蘇葉湯疏散風寒、退熱。



樊茂蓉提醒，如果平常的時候就脾胃偏弱，吃點涼的東西就容易拉肚子的患者，即使需要吃清熱解毒的藥，也要注意防護您的脾胃。服用清熱解毒藥的同時，我們可以熬茯苓山藥粥，祛濕健脾，保護我們的脾胃功能。

